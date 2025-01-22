Мільйонна армія для України: Зеленський висунув несподівану пропозицію

Утримання численного контингенту буде можливим лише за умови підтримки міжнародної спільноти

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Володимир Зеленський заявив про необхідність збільшення чисельності ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Офіс президента

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Україні знадобиться армія чисельністю близько мільйона осіб

Заморожені російські активи можуть піти на утримання ЗСУ

Для захисту від Росії Україні знадобиться армія чисельністю близько мільйона осіб, доки країна не вступить до безпекового альянсу, заявив президент Володимир Зеленський.

"Нам потрібен мільйон військових в обороні, якщо Путін прийде з мільйоном-півтора", - зазначив він під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

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За словами глави держави, утримання такого численного контингенту буде можливим тільки за умови підтримки міжнародної спільноти.

Зокрема, він наголосив на важливості вступу України до НАТО, назвавши цей крок "найдешевшими гарантіями безпеки" для України, Європи та світу.

Президент зазначив, що утримання мільйонної армії значно перевищує фінансові можливості державного бюджету України. Як джерела фінансування він запропонував використати заморожені російські активи обсягом близько 250 мільярдів доларів.

"Зараз є 250 мільярдів російських активів - забираємо, на щось відновлюємо інфраструктуру, на щось - утримуємо армію, поки ми не будемо в якомусь альянсі. Або утримувати армію доведеться коштом американського чи європейського бюджетів", - додав Зеленський.

Раніше у Трампа назвали новий термін закінчення війни в Україні. У команді майбутнього лідера Білого дому планують врегулювати війну в Україні протягом кількох місяців.

Нагадаємо, раніше ЗМІ з'ясували деталі мирного плану Трампа. У Києві сценарій Трампа вважають поганим, оскільки це не вирішить проблему російської агресії і відновлення територіальної цілісності України.

Як писав Главред з посиланням на Reuters, Дональд Трамп заявив, що збирається зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним "дуже швидко" після вступу на посаду глави Білого дому.

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Що відомо про форум в Давосі Всесвітній економічний форум (World Economic Forum, WEF) — це щорічна міжнародна зустріч, яка відбувається в січні у швейцарському курортному містечку Давос. Захід збирає провідних світових лідерів у політиці, бізнесі, науці, технологіях та громадських організаціях для обговорення глобальних викликів і формування стратегій для їх вирішення.

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