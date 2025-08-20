"Європейський щит": стало відомо, скільки країн готові відправити війська в Україну

Європейські країни узгоджують розгортання військ для підтримки України після потенційного припинення бойових дій.

США планують забезпечити обмін розвідданими, постачання озброєння та прикордонний контроль для України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, twitter.com/USNATO

Пакет гарантій безпеки для України узгодять цього тижня

Європейські країни готують військову підтримку для України

Близько 10 держав готові направити війська в Україну

Пакет гарантій безпеки для України буде сформовано вже цього тижня, оскільки лідери країн скористаються підтримкою президента США Дональда Трампа щодо плану, який передбачає відправлення європейських військ у рамках потенційної мирної угоди. Про це повідомляє Bloomberg.

Європейські країни готують відправку військ

За інформацією джерел, знайомих із ситуацією, зустріч європейських офіційних осіб 19 серпня була присвячена плану направлення британських і французьких військ до України, включно з визначенням чисельності та місцезнаходження військовослужбовців. Близько 10 країн готові надіслати свої війська в постраждалу від війни країну, зазначили вони на умовах анонімності.

"Європейські військові представники зустрінуться з американськими колегами найближчими днями, щоб конкретизувати надійні гарантії безпеки і підготуватися до розгортання сил підтримки в разі припинення бойових дій", — йдеться у заяві британського уряду.

У переговорах візьмуть участь командувач НАТО в Європі та начальники штабів оборони країн-членів. Голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що умови гарантій будуть узгоджені "найближчими днями, бажано цього тижня".

Перший етап пакету заходів

За даними джерел Bloomberg, перший етап пакету заходів передбачає посилення українських збройних сил через навчання та підкріплення.

"Ці сили будуть підтримуватися багатонаціональним угрупованням, що складається переважно з європейських військовослужбовців, зокрема з яких Великобританія і Франція готові направити сотні своїх солдатів. Вони будуть розміщені в Україні, далеко від лінії фронту".

Роль США у плані

Ще одна частина плану включає підтримку зі сторони США, що охоплює обмін розвідданими, прикордонний контроль, постачання озброєння та, можливо, протиповітряну оборону. Європейські офіційні особи очікують, що США щонайменше продовжать надавати розвіддані та військову техніку через європейських партнерів.

НАТО / Инфографика: Главред

Думка експерта

Політолог та викладач КНУ ім. Шевченка Петро Олещук вважає, що заява спецпосланця президента США Стіва Віткоффа про готовність Вашингтона надати Україні "надійні гарантії безпеки", подібні до 5-ї статті Статуту НАТО, є важливим сигналом. Такий крок означав би фактичну готовність США захищати Україну, включно із застосуванням військової сили.

Водночас експерт підкреслює, що в цьому питанні існує чимало нюансів. За його словами, навіть якщо Володимир Путін не заперечує проти такої ініціативи, ситуація потребує обережного підходу й уважного аналізу, адже подібні гарантії можуть стати не лише сильним політичним кроком, але й фактором нових викликів.

Гарантії безпеки для України – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, у CNN зазначали, що США готують гарантії безпеки для України. У Пентагоні поки що не коментують розробку можливих гарантій безпеки для України.

Також раніше повідомлялося, що РФ може відновити війну – названо гарантію безпеки для України. Йдеться про щось подібне до гарантій безпеки для Південної Кореї, вважає Петро Олещук.

Крім того, спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що Сполучені Штати Америки згодні надати Україні "надійні гарантії безпеки", які будуть подібні до тих, про які йдеться у 5 статті Статуту НАТО. І при цьому російський диктатор Володимир Путін начебто не заперечує проти такого кроку.

