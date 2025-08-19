Долар стрімко рвонув у круте піке: скільки коштуватиме валюта 20 серпня

Ви дізнаєтеся:
Національний банк України встановив на середу, 20 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,36 гривні за долар. Долар подорожчав після падіння до чотиримісячного мінімуму. Про це йдеться на сайті регулятора.
Згідно з новим офіційним курсом валют, гривня послабила свої позиції на 10 копійок щодо долара.
По відношенню до євро гривня також втрачає позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 48,32 гривні за один євро, тобто гривня втратила 15 копійок.
На міжбанку сьогодні курс зріс на 11 копійок до 41,37-41,40 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
На готівковому ринку долар стабільний – 41,60 грн.
Яким буде курс долара в Україні найближчими днями
Аналітик Олексій Козирєв вважає, що курс купівлі та продажу долара в банках України до 22 серпня буде в межах 41-41,80 гривні, а в обмінниках - у межах від 41,05 до 41,75 гривні.
Водночас, згідно з його прогнозом, курс євро в банках перебуватиме в межах від 47,70 до 49 гривень, а в обмінниках - у межах від 47,90 до 48,90 гривні.
Раніше Главред розповідав про те, коли курс долара може підскочити до 46 гривень.
Проте на думку аналітиків інвестиційної групи ICU, у найближчі 4-6 тижнів курс долара, найімовірніше, залишиться стабільним - у межах 41,5-42 гривень за долар.
Крім того, обміняти долари більше не так легко - деякі купюри конфіскують безповоротно. За послугу інкасо банки стягують комісію, яка зазвичай становить 7-10% від суми транспортованої іноземної валюти.
