'Далі буде лише гірше': Трамп жорстко звернувся до Путіна через Україну - деталі

Трамп пригрозив Росії накласти високі санкції та податки на всі товари, які продає РФ, якщо Путін не погодиться на мирні переговори щодо України.

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Трамп жорстко звернувся до Путіна через Україну - деталі / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, facebook.com/DonaldTrump

Новий президент США Дональда Трамп закликав Росію та особисто російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна припинити повномасштабну війну в Україні та пригрозив наслідками. Про це він написав своїй соцмережі Truth Social.

Трамп зазначив, що його ціллю ніколи не було нашкодити Росії.

"Я люблю російський народ і завжди мав дуже добрі стосунки з президентом Путіним. Ми ніколи не повинні забувати, що Росія допомогла нам перемогти у Другій світовій війні, втративши при цьому майже 60 000 000 життів", - сказав Трамп.

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Він зауважив, що має намір зробити значну послугу Росії, економіка якої перебуває на межі краху, та її президенту Володимиру Путіну.

"Домовтеся зараз і припиніть цю безглузду війну! Далі буде тільки гірше. Якщо ми не укладемо "угоду", і найближчим часом, у мене не буде іншого вибору, окрім як накласти високі податки, тарифи і санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам-учасницям", - пригрозив президент США.

Дональд Трамп також наголосив на необхідності припинити цю війну, яка, на його думку, взагалі не розпочалася б, якби він (Трамп - ред.) займав пост президента.

"Ми можемо зробити це легким або важким шляхом - і легкий шлях завжди кращий. Настав час "укласти угоду". Більше не повинно бути втрачено жодного життя!", - резюмував Трамп.

Головні передвиборчі обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Політика щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський окреслив методи тиску, які президент США Дональд Трамп може використати щодо російського диктатора Володимира Путіна. Зокрема, він запропонував запровадити всеосяжні санкції проти Росії та передати Україні всю необхідну зброю для протистояння агресору.

Держсекретар США Марко Рубіо наголосив, що метою нової адміністрації у Вашингтоні є завершення війни в Україні так, щоб у майбутньому вона не спалахнула знову.

Водночас президент Трамп доручив спецпредставнику з України, генерал-лейтенанту Кіту Келлогу, завершити конфлікт між Україною та Росією за сто днів. Однак, як повідомляє The Wall Street Journal, більшість, зокрема й росіяни, сумніваються у реалізації цього завдання. Видання також зазначає, що роль Келлога як спеціального посланника скоріше є початковим кроком у мирних переговорах, які Трамп планує особисто контролювати.

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Скільки територій України окупувала РФ За даними Києва, до повномасштабного вторгнення РФ площа українських земель, захоплених Росією, становила близько 7% від усієї території країни. Зокрема, РФ окупувала Крим, частини Донецької та Луганської областей. 24 лютого 2022 року російська армія почала повномасштабне вторгнення. У березні 2022 року окупанти захопили до 27% площі України. На початку квітня 2023 року ЗСУ звільнили від окупації Київську, Чернігівську та Сумську області. До 24 травня 2022 року Росія окупувала п'яту частину України - близько 20,7% країни. У вересні ЗСУ деокупували майже всю Харківську область, у листопаді звільнили Херсон і частини Миколаївщини на правому березі Дніпра. Після літнього контрнаступу ЗСУ 2023 року Україні вдалося звільнити майже половину окупованих територій. За 2023 рік російські військові захопили ще близько 0,1% української території. За даними Інституту вивчення війни, у 2024 році російські війська захопили 4 168 квадратних кілометрів, які в основному складаються з полів і невеликих населених пунктів в Україні та Курській області, ціною понад 420 тисяч жертв. У середньому, армія РФ втрачала 102 військовослужбовці на кожен квадратний кілометр захопленої території. Найбільше просування росіян відбулося в період з вересня по листопад 2024 року, коли Росія отримала 56,5% своїх територіальних придбань, витративши на це приблизно 125 800 військових. Ще близько 30% території України залишаються замінованими. На її розмінування підуть десятки років.

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