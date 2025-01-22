Переговори Трампа з Путіним: у Зеленського спрогнозували ймовірний сценарій

Необхідно істотно підвищити ціну війни для Володимира Путіна, вважає Михайло Подоляк.

https://glavred.net/ukraine/peregovory-trampa-s-putinym-u-zelenskogo-sprognozirovali-veroyatnyy-scenariy-10632830.html Посилання скопійоване

В ОП спрогнозували сценарій переговорів Володимира Путіна і Дональда Трампа / Колаж: Главред, фото: скріншот CNN, сайт Кремля

Важливо:

Україні потрібно додати сил для нанесення РФ військової поразки

Необхідно суттєво підвищити ціну війни для РФ

Переговори з диктатором РФ Володимиром Путіним дадуть зрозуміти президенту США Дональду Трампу, що з країною-агресором нема про що домовлятися, заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Коли Трамп поговорить із Путіним, тут немає різниці, чи це буде формат телефонної розмови, чи якийсь інший формат, у цей момент для нього стане зрозуміло, що з РФ немає сенсу домовлятися про щось", - наголосив він в ефірі інформаційного телемарафону.

відео дня

Представник ОП вважає, що Україні потрібно додати сил для нанесення РФ військової поразки, а також збільшити можливості для ударів по території Росії. На його думку, також необхідно істотно підвищити ціну війни для Путіна за рахунок витіснення РФ із глобальних фінансових і галузевих ринків.

Співрозмовник пояснив, що перед новим американським керівництвом постане питання усвідомлення того, що необхідно або грати за сценарієм російського диктатора, або дотискати країну-агресора.

"Або ви граєте в сценарій Путіна, що нонсенс - це практично сценарій Афганістану. Тобто, що треба швидко закінчити цю війну на умовах Росії, там було на умовах Талібану. Розумієте, як це буде виглядати репутаційно і з точки зору лідерства для США. На цьому тлі зіграти в зовнішній політиці в ключову ситуацію і віддати все на користь Росії - це репутаційний нонсенс. Або, набагато чіткіше буде розуміння, що Росію треба дотискати і що для цього потрібно. Ми будемо бачити все це", - зазначив він.

Радник глави ОП не виключає, що в контексті ймовірності завершення війни, у США можуть активізуватися кілька тенденцій.

"Перше, це реалістичне розуміння, що просто домовитися з Росією, без інструментів примусу, неможливо. Друге, що інструменти примусу мають справді виглядати набагато потужнішими, ніж досі. Мається на увазі, що мілітарність України має бути на іншому рівні й економічний тиск на Росію - на іншому рівні. Третє, безумовно суб'єкт Путін не є сьогодні суб'єктом, який говорить якісь раціональні речі і тому слухати його - це тільки зайвий час витрачати", - додав Подоляк.

Раніше Трамп пригрозив РФ санкціями через відмову від переговорів. Президент США повідомив, що незабаром поговорить із господарем Кремля і готовий із ним зустрітися в будь-який час.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, коли можуть бути переговори делегації України з командою Трампа. Основні переговори української делегації з новою командою Трампа очікуються тоді, коли буде "Український тиждень" у Вашингтоні.

Як раніше повідомляв Главред, Володимир Огризко розповів, чому Україна і РФ не зможуть домовитися. Україні немає сенсу вести переговорний процес з країною-агресором Росією, поки наша сторона не має важелів впливу на російську сторону. Він вважає, щоб мати такі інструменти впливу, потрібно змусити РФ відступити.

Більше новин:

Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред