Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

В Офісі президента сказали, коли Зеленський може зустрітися з Трампом

Маріна Фурман
22 січня 2025, 20:35
216
Київ готовий плідно співпрацювати з командою Трампа, щоб завершити війну.
Зеленский, Ермак, Трамп
Київ хоче якнайшвидше ознайомити нову адміністрацію США з ситуацією на фронті / Колаж: Главред, фото: facebook/DonaldTrump, УНІАН

Ключові тези:

  • Україна "не може втрачати жодної хвилини"
  • Київ готовий співпрацювати з адміністрацією США
  • Зеленський не погодиться на рішення, які виглядатимуть як Мінськ-3 чи Мінськ-4

Зустріч президента України Володимира Зеленського та обраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа може відбутися вже незабаром. Про це під час дискусійної панелі "Формула миру для України" в межах Всесвітнього економічного форуму у Давосі заявив голова Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає Укрінформ.

За його словами, Україна "не може втрачати жодної хвилини", адже війна триває, тому Київ прагне якомога швидше ознайомити нову адміністрацію США з ситуацією на фронті, а також з українською стратегією миру та перемоги. Крім того, Київ готовий плідно співпрацювати з командою Трампа, щоб завершити війну.

відео дня

"..Ми продовжуємо консультації. Я дуже сподіваюся, що розмова між Президентами Зеленським і Трампом відбудеться незабаром. Це дуже важливо",- зазначив Єрмак.

Голова ОПУ позитивно оцінив готовність Дональда Трампа завершити війну в Україну.

Він підкреслив, що Зеленський "ніколи не погодиться на територіальні компроміси" і саме через це Україна має залишатися сильною.

За його словами, Україна також ніколи не погодиться на мову ультиматумів, яку використовує країна-агресор Росія.

Водночас Зеленський не готовий підписувати рішення, які виглядатимуть як Мінськ-3 чи Мінськ-4.

Єрмак наголосив, що Україна не вимагає нічого більше, крім того, що зафіксовано в резолюціях міжнародного права і що є, відповідно, у Формулі миру та Плані перемоги.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Обіцянки Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Завершення війни в Україні - останні новини

Нещодавно Главред з посиланням на Володимира Зеленський писав, що Трамп прагне досягти миру і хоче закінчити війну до кінця року. Водночас навколо обраного президента США багато різних голосів, а тому важливо, щоб ці "голоси" були правильними і доносили реальну ситуацію щодо війни в Україні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп доручив спецпредставнику по Україні генерал-лейтенанту Кіту Келлогу закінчити війну України з Росією за сто днів.

Політолог Ігор Рейтерович вважає, що за 100 дійсно можна провести певні переговори, вийти на певне розуміння, як може виглядати ситуація. Він зазначив, що найважливіше в цей період — це продовження підтримки України з боку США протягом наступних 3-6 місяців.

Читайте також:

Хто такий Андрій Єрмак

Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп Трамп новини
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
В Офісі президента сказали, коли Зеленський може зустрітися з Трампом

В Офісі президента сказали, коли Зеленський може зустрітися з Трампом

20:35Світ
У деяких областях оголосили штормове попередження: регіони засипатиме снігом

У деяких областях оголосили штормове попередження: регіони засипатиме снігом

19:40Синоптик
Збагатився на $1 млн під час війни: головному психіатру ЗСУ обрали запобіжний захід

Збагатився на $1 млн під час війни: головному психіатру ЗСУ обрали запобіжний захід

18:54Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Золота жила": у чому Україна перша у світі, неочікувана для багатьох відповідь

"Золота жила": у чому Україна перша у світі, неочікувана для багатьох відповідь

Карта Deep State онлайн за 22 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 22 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Після 4 років шлюбу: молода дружина Віктора Павліка зробила важливе зізнання

Після 4 років шлюбу: молода дружина Віктора Павліка зробила важливе зізнання

"На коліна": у РФ накинулися на Аллу Пугачову - причина

"На коліна": у РФ накинулися на Аллу Пугачову - причина

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 22 січня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 22 січня (оновлюється)

Останні новини

21:47

Що можна купити у машину недорого: аксесуари, які полегшать водіння

21:42

Трамп розкрив деталі прощального листа, який залишив йому Байден

20:44

Абсолютні лідери світу: що є основою економіки України - неочевидна відповідьВідео

20:35

В Офісі президента сказали, коли Зеленський може зустрітися з Трампом

20:22

Макс Барських ставить на паузу концертну діяльність - що сталося

Базовий сценарій Трампа щодо війни в Україні передбачає програш Путіна – ЗагороднійБазовий сценарій Трампа щодо війни в Україні передбачає програш Путіна – Загородній
20:02

Чи може Трамп завершити війну в Україні за 100 днів: політолог відповів

19:43

Наречений Лесі Нікітюк поділився романтичним фото з ведучою

19:40

У деяких областях оголосили штормове попередження: регіони засипатиме снігом

19:10

На нас очікує новий штормПогляд

Реклама
19:01

Наймасштабніша кінопрем’єра року: фільм "Коли ти вийдеш заміж?" - рекордна гала-прем’єра та неочікуване освідчення

18:58

Знайдіть відмінності в картинках із бейсболістом: тільки геній побачить їх за 14 сек

18:54

Збагатився на $1 млн під час війни: головному психіатру ЗСУ обрали запобіжний захід

18:53

Бої за важливий населений пункт у трьох областей: у ЗСУ розкрили деталі

18:47

Від 1 гривні до 42 з "дикими" стрибками: як змінювався курс долара в Україні

18:35

"Путін для нього ніхто": Зеленський зробив низку важливих заяв про Трампа

18:31

ЦПК поширює чутки та маніпуляції про Агенцію оборонних закупівель – голова наглядової ради Чмут

18:08

"Далі буде лише гірше": Трамп жорстко звернувся до Путіна через Україну - деталі

18:07

"Сумний факт": названо суму, витрачену українцями за рік на азартні ігри

17:48

В ЄС визнали загрозу нападу РФ і назвали дату: в РНБО розкрили два сценарії

17:40

Як зробити універсальний засіб проти вапняного нальоту: результат вражаючий

Реклама
17:37

Успішний удар: розвідники знищили важливе супутникове обладнання РФ - деталіВідео

17:17

Трамп пригрозив: ООН отримала лист через загрозу захоплення Панамського каналу

17:02

Болі, безсоння і пролежні: зірці "Гусарської балади" потрібна допомога медиків

17:01

У сім'ю прийде біда: куди не можна дивитися 23 січня - прикмети

16:53

Прикривав відхід побратимів: на фронті загинув 68-річний пластун і ОУНівець

16:47

Змінює суть війни: міністр Естонії сказав, що показало головну слабкість Путіна

16:43

Побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що загрожує нападникам - нові деталіВідео

16:35

У 2025-му війна не зупиниться, Україна здатна обнулити домовленості Трампа і Путіна – Жданов

16:24

Росія завалиться за 8 місяців: названо два потрібних кроки

16:21

Відчиняйте двері унікальних українських домівок: з 15 лютого на ТЕТ повертається проєкт "Найкраща оселя"

16:20

Без оцту: як відмити ущільнювач пральної машини

16:02

Фінал війни в Україні: у Зеленського розповіли про контакти з командою Трампа

16:00

Північна Корея направить на Курщину підкріплення із нових солдатів КНДР - NYT

15:48

Закуска, яку завжди першою з'їдають: новий рецепт

15:33

Користь у шкірці: 6 фруктів та овочів, які не варто чистити – список

15:30

Чи можна їздити машиною, якщо блимає чек: важливе попередження для водіїв

15:27

У 2025 році повноцінно запустять систему е-Консул за кордоном: список послуг

15:16

Українська делегація відправиться у США на переговори з командою Трампа - Дунда

15:15

Україна не по зубах Росії: авторитетний генерал США розкрив головний план Путіна

14:50

Беремо фарш і готуємо смачну вечерю на всю сім'ю - чудовий рецептВідео

Реклама
14:44

Найближчим часом: союзники обговорять гарантії безпеки для України - Шольц

14:36

Тотальний тиск на Путіна: Зеленський спрогнозував жорсткі методи Трампа

14:26

"У США є дві крайності": який у Трампа план щодо врегулювання війни - Згурець

14:11

Мінус один конкурент: ще одна країна відмовилася від участі в Євробаченні-2025

14:07

В Україні різко впали ціни на яйця: відомо, чи буде нова хвиля здорожчання

13:40

Тарифи lifecell подорожчають уже в лютому: яких абонентів це не стосується

13:36

"Українці разом продовжують боротьбу!" - в ЗСУ показали зворушливий ролик про єдність українців в боротьбі

13:23

Мільйонна армія для України: Зеленський висунув несподівану пропозицію

13:18

Зрадницю Лоліту прибрали з росТБ - до чого тут Наташа Корольова

13:15

"Україна здатна виграти війну": ЄС готує новий удар по Росії - Каллас

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти