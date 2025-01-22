В Офісі президента сказали, коли Зеленський може зустрітися з Трампом

Київ готовий плідно співпрацювати з командою Трампа, щоб завершити війну.

https://glavred.net/world/v-ofise-prezidenta-skazali-kogda-zelenskiy-mozhet-vstretitsya-s-trampom-10633079.html Посилання скопійоване

Київ хоче якнайшвидше ознайомити нову адміністрацію США з ситуацією на фронті / Колаж: Главред, фото: facebook/DonaldTrump, УНІАН

Ключові тези:

Україна "не може втрачати жодної хвилини"

Київ готовий співпрацювати з адміністрацією США

Зеленський не погодиться на рішення, які виглядатимуть як Мінськ-3 чи Мінськ-4

Зустріч президента України Володимира Зеленського та обраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа може відбутися вже незабаром. Про це під час дискусійної панелі "Формула миру для України" в межах Всесвітнього економічного форуму у Давосі заявив голова Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає Укрінформ.

За його словами, Україна "не може втрачати жодної хвилини", адже війна триває, тому Київ прагне якомога швидше ознайомити нову адміністрацію США з ситуацією на фронті, а також з українською стратегією миру та перемоги. Крім того, Київ готовий плідно співпрацювати з командою Трампа, щоб завершити війну.

відео дня

"..Ми продовжуємо консультації. Я дуже сподіваюся, що розмова між Президентами Зеленським і Трампом відбудеться незабаром. Це дуже важливо",- зазначив Єрмак.

Голова ОПУ позитивно оцінив готовність Дональда Трампа завершити війну в Україну.

Він підкреслив, що Зеленський "ніколи не погодиться на територіальні компроміси" і саме через це Україна має залишатися сильною.

За його словами, Україна також ніколи не погодиться на мову ультиматумів, яку використовує країна-агресор Росія.

Водночас Зеленський не готовий підписувати рішення, які виглядатимуть як Мінськ-3 чи Мінськ-4.

Єрмак наголосив, що Україна не вимагає нічого більше, крім того, що зафіксовано в резолюціях міжнародного права і що є, відповідно, у Формулі миру та Плані перемоги.

Обіцянки Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Завершення війни в Україні - останні новини

Нещодавно Главред з посиланням на Володимира Зеленський писав, що Трамп прагне досягти миру і хоче закінчити війну до кінця року. Водночас навколо обраного президента США багато різних голосів, а тому важливо, щоб ці "голоси" були правильними і доносили реальну ситуацію щодо війни в Україні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп доручив спецпредставнику по Україні генерал-лейтенанту Кіту Келлогу закінчити війну України з Росією за сто днів.

Політолог Ігор Рейтерович вважає, що за 100 дійсно можна провести певні переговори, вийти на певне розуміння, як може виглядати ситуація. Він зазначив, що найважливіше в цей період — це продовження підтримки України з боку США протягом наступних 3-6 місяців.

Читайте також:

Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред