Насуваються дощі з грозами і температура +8: стало відомо, коли в Україні похолодає

У низці областей скоро будуть дощі з грозами, також очікується зниження температури повітря.

Погода в Україні - насуваються дощі з грозами і температура +8/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні до кінця тижня

У яких областях похолодає

Де будуть йти дощі з грозами

Погода в Україні до кінця поточного тижня відзначиться прохолоднішою температурою повітря – у більшості областей стовпчики термометрів показуватимуть вночі +8…+13 градусів, вдень – комфортні +20…+25 градусів. Тепліше буде лише в південній частині – до +29 градусів.

20-21 серпня з південного заходу до України почне надходити більш тепла повітряна маса. Про це розповів синоптик Іван Семиліт, повідомляє NV.

"У західних областях, а також на Житомирщині 21 серпня вдень очікуємо короткочасний дощ і грозу. Вдень упродовж 20-21 серпня відчутно потеплішає – до +24…+30 градусів майже по всій території України. Потепління відчують не всі – у західних областях вдень буде лише +19…+24", – зазначив синоптик.

Водночас він попередив, що наприкінці поточного тижня в Україні задощить.

"Зокрема 22-го серпня у західних, північних, а вдень місцями також і в центральних областях, на Одещині та Миколаївщині очікуємо дощі з грозами. 23 серпня вночі також в більшості центральних, південних та північних областей, вдень на лівобережжі пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами", – сказав синоптик.

Також він розповів, що ближче до кінця тижня ночі стануть теплішими – очікується +14…+20 градусів, 23 серпня у західних і північних областях буде +10…+16 градусів.

"У денні години в Україні очікуємо +28…+34, а у західних, північних, центральних областях буде зниження до +19…+24 градуси.

Якою буде погода в Україні на День незалежності

На День Незалежності 24 серпня загалом переважатиме поле підвищеного тиску, тобто буде сухо. Але по Україні ще місцями будуть йти невеликі короткочасні дощі, зокрема на північному заході і ще більше у західних областях, попередив синоптик.

