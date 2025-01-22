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Після мирної угоди: РФ може швидко відновитись та розпочати нову війну

Марія Николишин
22 січня 2025, 10:46
378
Щойно в Україні замовкнуть гармати, відбудеться відродження РФ.
Після мирної угоди: РФ може швидко відновитись та розпочати нову війну
Завершення війни в Україні / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Ключові тези:

  • Угода з РФ дасть змогу Кремлю відновити військову міць
  • РФ буде набагато кращою наступного разу
  • Росія зможе дуже швидко відновити свої сили

Обіцянка президента США Дональда Трампа виступити посередником у мирній угоді між Україною і країною-агресором Росією дасть змогу Кремлю відновити військову міць і вступити в змову з "новою віссю агресорів". Про це заявив високопоставлений командувач британської армії, генерал-лейтенант Майк Елвісс, пише The Times.

За його словами, як тільки закінчиться війна в Україні, почнеться гонка за відновлення бронетанкових військ, оскільки країни готуватимуться до наступної війни.

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"Щойно в Україні замовкнуть гармати, відбудеться відродження РФ, її відновлення і нова змова з новою віссю агресорів", - сказав британський генерал.

Водночас, видання зазначило, що Китай, Іран і Північна Корея розглядаються Елвісом як частина "вісі агресорів", які співпрацюють із Кремлем для дестабілізації західних країн.

"Старші офіцери в Міністерстві оборони вважають, щойно Трамп укладе мирну угоду, між РФ і Заходом почнуться перегони з підготовки своїх армій до наступного конфлікту", - йдеться в повідомленні.

Крім того, існує думка, що РФ буде "набагато кращою наступного разу", бо російська армія постійно адаптується до бою.

Генерал-майор Метью Ван Вагенен, заступник начальника штабу США з операцій і розвідки в європейській штаб-квартирі НАТО, заявив, що, на його думку, Росія вже швидко відновлює свої сили і повернеться до рівня військового потенціалу 2022 року "швидше, ніж ми думаємо".

Після мирної угоди: РФ може швидко відновитись та розпочати нову війну
Обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Позиція Трампа щодо війни в Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп доручив спецпредставнику по Україні генерал-лейтенанту Кіту Келлогу закінчити війну України з Росією за сто днів, проте майже ніхто не думає, що він зможе це зробити - особливо росіяни.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що метою нової вашингтонської Адміністрації є завершення війни в Україні таким чином, щоб за кілька років вона не почалася знову.

Водночас, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговори з диктатором РФ Володимиром Путіним дадуть зрозуміти президенту США Дональду Трампу, що з країною-агресором нема про що домовлятися.

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Що таке The Times?

The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. Від часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

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