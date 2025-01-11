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"Вийти на кордони 1991 року": ЗСУ могли зайти в Донецьк в 2023 році – військовий

Марія Николишин
11 січня 2025, 19:19
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У військових була надія, що Україні вдасться вийти на кордони 1991 року.
'Вийти на кордони 1991 року': ЗСУ могли зайти в Донецьк в 2023 році – військовий
ЗСУ могли зайти в Донецьк / колаж: Главред, фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, 22 окрема механізована бригада

Головне із заяви військового:

  • ЗСУ могли зайти в Донецьк влітку 2023 року
  • Покровськ раніше був дуже глибоким тилом
  • Ситуація стала погіршуватися з осені 2023 року

ЗСУ могли зайти в Донецьк під час контрнаступу влітку 2023 року. Про це заявив командир батальйону безпілотних систем "Хижаки висот" з позивним "Кондор" на YouTube-каналі журналістки Раміни Есхакзай.

За його словами, для військових Покровськ раніше був дуже глибоким тилом.

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"Ми всі їздили туди відпочивати, навіть не думаючи, що там може бути якийсь обстріл. Це був глибокий-глибокий тил, в якому ти відчував себе доволі безпечно. Туди до хлопців приїздили дружини з дітьми і ніхто не хвилювався, що з ними щось може трапитися", – розповів боєць.

Він підкреслив, що ситуація на Донецькому напрямку постійно мінялася.

"Коли ми тільки зайшли – осінь 2022, зима, початок 2023 року, ми зіткнулися з постійними штурмами противника. Потім, до літа 2023 року ми переломили хід війни і уже ми почали штурмувати противника і просуватися вперед", – наголошує військовий.

"Кондор" зауважив, що в цей час з деяких КСП уже можна було побачити Донецьк. Але тоді всі сили перекидались на Запорізький напрямок.

"Ми бачили Донецьк. Це було дуже близько. І коли був контрнаступ на Запоріжжі, ми намагалися зробити все, щоб там хлопцям було легше. Було так, що ми штурмували позицію противника, а наступної уже не було. Я розумів, що було б у мене більше сил, ми могли б зайти в Донецьк. Це було реально. Але в нас не було сил, бо все перекидалося на Запорізький напрямок", – додає він.

Військовий також зізнався, що у цей час він із побратимами були впевнені, що Україні вдасться навіть вийти на кордони 1991 року. Але ситуація стала погіршуватися з осені 2023 року.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Віктор Трегубов заявив, що попри похмурі повідомлення, станом на ранок 11 січня Сили оборони утримують позиції в межах міста Курахове Донецької області.

В ОСУВ "Хотртиця" повідомили, що минулої доби на Краматорському та Торецькому напрямках противник атакував позиції сил оборони в Часовому Яру, Торецьку та неподалік Білої Гори.

Начальник секції оперативного планування штабу 4-го батальйону "Сила свободи", бригади "Рубіж", старший лейтенант НГУ Богдан Пантьо зазначив, що на Сіверському напрямку ворог намагається проводити наступальні дії, не шкодуючи особового складу, техніки, артилерії й засобів БПЛА.

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Хто така Раміна Есхакзай?

Раміна Есхакзай - українська модель, журналістка, інтерв'юерка, блогерка. Брала участь у телепроєктах "Холостяк-5", "Від селянки до панянки", "Богиня шопінгу", "Караоке на Майдані". Автор YouTube-проєкту "RAMINA" (раніше - "Ходят слухи"). Знімалася в кліпах гуртів Антитіла і співака Віталія Козловського.

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