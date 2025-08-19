Мінус 65 кіло: популярний український комік став невпізнанним після схуднення

За рік Володимир Жогло досяг дивовижних результатів.

https://glavred.net/stars/minus-65-kilo-populyarnyy-ukrainskiy-komik-stal-neuznavaem-posle-pohudeniya-10690970.html Посилання скопійоване

Володимир Жогло схуд - як комік привів себе у форму / колаж: Главред, фото: instagram.com/zhohlovolodymyr

Читайте більше:

Як схуд Володимир Жогло

Як тепер зірка підтримує форму

Український комік Володимир Жогло вже рік бореться зі своєю зайвою вагою - він уже втратив 65 кілограмів, і не планує зупинятися на досягнутому. Про це артист розповів на YouTube-каналі lviv24.

Жогло зазначив, що вже перейшов від тризначних цифр до двозначних. "У мене є надмірна вага, навіть зараз. Але порівняти з тим, що було, я вже вийшов зі стадії 100+. Станом на сьогодні я важу 99 кілограм. На піку важив 164. Я носив на собі ще одну повноцінну дорослу людину", - каже гуморист.

відео дня

У грудні 2024 року Володимир переніс операцію зі зменшення шлунку. Прогрес у схудненні прискорився. Тепер артист підтримує його спеціальним харчуванням. "У харчуванні дотримуюся рекомендацій лікарів. Конкретних заборон у мене немає. Але фізіологічно і винятково для себе я обрав такий вид харчування – менше жирного, менше смаженого, більше печеного, білок, я не їм бобових, не їм мучне, практично не їм солодкого, газовану воду не п'ю. Їсти можна все, але звертати увагу на кількість і час", - розповів Володимир Жогло.

Володимир Жогло до схуднення і після / колаж: Главред, фото: instagram.com/zhohlovolodymyr, Скриншот YouTube

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що українська акторка Ольга Сумська потрапила в новий гучний скандал через відкриті фото в купальнику під час літнього відпочинку.

Також стало відомо, що зірку "МастерШеф", 41-річного кондитера Лізу Глінську, образили в супермаркеті через її дітей - десятимісячних Поліну і Соломію.

Читайте також:

Про персону: Володимир Жогло Володимир Жогло - український комік, сценарист, артист розмовного жанру. Відомий своєю участю в телепроєкті "Вар'яти-шоу". Займається стендапом та імпровізацією.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред