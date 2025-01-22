Зеленський назвав головну умову вступу України до НАТО і розкрив сценарій

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- У НАТО вели непрозору політику щодо України
- Якщо Трамп буде готовий, Україна вступить до НАТО
Раніше деякі держави блоку НАТО вели непрозору політику щодо України і не підтримували її вступ до Альянсу, заявив президент Володимир Зеленський.
"Це були просто неправдиві слова, що Україна буде в НАТО, тому що проходили десятиліття, а Україна так і не стала членом НАТО. Це було нечесно", - наголосив він під час зустрічі з представниками Міжнародної медіаради.
Глава держави зауважив, що США та Німеччина демонстрували слабку позицію щодо питання вступу України до НАТО і вели діалог із росіянами з цього приводу, однак вони програли цей діалог, бо завжди апелюють до того, що колись були якісь домовленості з РФ.
"А чому ви раптом домовлялися без нас про нас? Ми - незалежна країна. Я хотів би вирівняти рівень поваги інших до України. І ми боремося за гарантії безпеки, ми хочемо бути в НАТО, більшість країн НАТО нас підтримують. Але чотири країни не підтримують нас у НАТО: США, Німеччина, Словаччина та Угорщина. Однак усе залежить від США, і якщо Трамп буде готовий бачити Україну в НАТО, ми будемо в НАТО, всі будуть за. Якщо ні - ми не будемо в НАТО", - додав Зеленський.
Вступ України до НАТО - останні новини
Раніше повідомлялося про те, що союзники Організації Північноатлантичного договору вирішуватимуть питання щодо того, чи можливо, чи ні запросити Україну до НАТО в ситуації, коли навіть частина її території буде окупована росіянами.
Нагадаємо, у НАТО підтвердили, що всередині організації наразі немає єдності з приводу північноатлантичної інтеграції України. Тому питання членства в НАТО досі "не на порядку денному".
Як повідомляв раніше Главред, основна увага на саміті НАТО була зосереджена на зміцненні перемоги України в довгостроковій перспективі. Саміту НАТО передував саміт Миру в Швейцарії, де низка країн Заходу підписала з Україною власні гарантії безпеки.
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Що відомо про НАТО?
НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949.
Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія.
7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.
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