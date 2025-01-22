'Для танго потрібні двоє': Трамп пригрозив РФ санкціями через відмову від переговорів

Президент США повідомив, що незабаром поговорить із господарем Кремля і готовий із ним зустрітися в будь-який час.

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Трамп допускає нові санкції проти РФ, якщо Путін не піде на переговори / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля, ua.depositphotos.com

Головні тези:

Президент Зеленський хоче укладення миру

Путіну загрожують санкції, якщо він відмовиться від переговорів

Президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить нові санкції проти Росії, якщо російський диктатор Володимир Путін не сяде за стіл переговорів щодо війни Україні.

Під час виступу в Білому домі Трамп повідомив, що скоро поговорить із Путіним і готовий із ним зустрітися в будь-який час, коли він захоче, пише Bloomberg.

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"Президент (України Володимир - ред.) Зеленський хотів би миру, але для танго потрібні двоє", - сказав президента США, маючи на увазі Путіна.

Трамп також підтвердив, що обговорював війну в Україні під час нещодавньої телефонної розмови з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Заяви Трампа про війну в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп після своєї інавгурації 20 січня заявив про наміри домогтися завершення російсько-української війни. За словами глави Білого дому, війна між Росією та Україною повинна завершитися "якомога швидше".

"Ми постараємося зробити це якомога швидше. Ви знаєте, війна з Україною і Росією не повинна була починатися", - сказав Трамп.

Глава Білого дому також заявив про плани зустрітися з Путіним після того, як відповідні переговори будуть налагоджені. За його словами, процес уже триває.

​Дональд Трамп - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Також Трамп заявив, що Росія зіткнеться з "великими проблемами", якщо російський диктатор Володимир Путін відмовиться укласти угоду про припинення війни в Україні.

За словами Трампа, український лідер Володимир Зеленський "хоче укласти угоду".

"Не знаю, чи хоче цього Путін. Він повинен укласти угоду. Я думаю, він руйнує Росію, не укладаючи угоду. Я думаю, що у Росії будуть великі проблеми", - сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті Білого дому.

Держсекретар США Марко Рубіо одразу після затвердження на посаді заявив, що досягнення миру в Україні є пріоритетом для адміністрації Трампа. Однак цей процес буде складним і потребуватиме значних поступок з боку Києва та Москви. При цьому Рубіо не став прогнозувати часові рамки, коли війна РФ проти України може закінчитися.

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