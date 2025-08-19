Повезла себе в пологовий будинок: Осадча розчулила новими фото молодшого сина

Катерина Осадча показала гарні фото своєї родини.

Катя Осадча ніжно привітала сина / Колаж Главред, фото Instagram/kosadcha

Як зараз виглядає молодший син Катерини Осадчої

Як вона звернулася до сина

Українська ведуча, модель та громадська діячка Катя Осадча поділилася надзвичайно теплими знімками свого молодшого сина Данила.

На своїй сторінці в Instagram, вона опублікувала фото малюка-блондина і зворушливо звернулася до нього.

Катя Осадча ніжно привітала молодшого сина / Фото Instagram/kosadcha

"Наш Данилко, наш ніжний хлопчик із днем народження! Чотири роки тому ти так несподівано з'явився на світ, що три дні батьки не могли визначитися з ім'ям, і друзі з родичами просто вітали нас із народженням Юрійовича", - розповідає про те, як народився хлопчик, ведуча.

Катя Осадча ніжно привітала молодшого сина / Фото Instagram/kosadcha

За її словами, синочок вирішив народитися саме тоді, коли все місто стояло в заторах через парад до 30-річчя незалежності, а мама в легкому тумані сіла за кермо і повезла себе в пологовий будинок.

Катя Осадча ніжно привітала молодшого сина / Фото Instagram/kosadcha

"Ти так швидко почав говорити, що я навіть не помітила цього моменту - тільки одного разу почула: "Мамо, яка гарна сукня. Я обожнюю наш час удвох, коли ми вчимося домовлятися і чути одне одного. Данилочко, ти наш молодший, але вже такий дорослий. Ми зробимо все, щоб ти був щасливий", - написала щаслива мама.

Катя Осадча ніжно привітала молодшого сина / Фото Instagram/kosadcha

Катя Осадча ніжно привітала молодшого сина / Фото Instagram/kosadcha

Катерина Осадча / інфографіка: Главред

