Повезла себе в пологовий будинок: Осадча розчулила новими фото молодшого сина

Олена Кюпелі
19 серпня 2025, 16:59оновлено 19 серпня, 23:04
Катерина Осадча показала гарні фото своєї родини.
Катя Осадча ніжно привітала сина
Катя Осадча ніжно привітала сина / Колаж Главред, фото Instagram/kosadcha

Коротко:

  • Як зараз виглядає молодший син Катерини Осадчої
  • Як вона звернулася до сина

Українська ведуча, модель та громадська діячка Катя Осадча поділилася надзвичайно теплими знімками свого молодшого сина Данила.

На своїй сторінці в Instagram, вона опублікувала фото малюка-блондина і зворушливо звернулася до нього.

відео дня
Катя Осадча ніжно привітала молодшого сина
Катя Осадча ніжно привітала молодшого сина / Фото Instagram/kosadcha

"Наш Данилко, наш ніжний хлопчик із днем народження! Чотири роки тому ти так несподівано з'явився на світ, що три дні батьки не могли визначитися з ім'ям, і друзі з родичами просто вітали нас із народженням Юрійовича", - розповідає про те, як народився хлопчик, ведуча.

Катя Осадча ніжно привітала молодшого сина
Катя Осадча ніжно привітала молодшого сина / Фото Instagram/kosadcha

За її словами, синочок вирішив народитися саме тоді, коли все місто стояло в заторах через парад до 30-річчя незалежності, а мама в легкому тумані сіла за кермо і повезла себе в пологовий будинок.

Катя Осадча ніжно привітала молодшого сина
Катя Осадча ніжно привітала молодшого сина / Фото Instagram/kosadcha

"Ти так швидко почав говорити, що я навіть не помітила цього моменту - тільки одного разу почула: "Мамо, яка гарна сукня. Я обожнюю наш час удвох, коли ми вчимося домовлятися і чути одне одного. Данилочко, ти наш молодший, але вже такий дорослий. Ми зробимо все, щоб ти був щасливий", - написала щаслива мама.

Катя Осадча ніжно привітала молодшого сина
Катя Осадча ніжно привітала молодшого сина / Фото Instagram/kosadcha
Катя Осадча ніжно привітала молодшого сина
Катя Осадча ніжно привітала молодшого сина / Фото Instagram/kosadcha

Додамо, як повідомляв Главред, Катя Осадча поділилася фото, де позує у ванній у рушнику. Вона показала себе після довгої подорожі з синами.

Катерина Осадча
Катерина Осадча / інфографіка: Главред

А також раніше Катерина Осадча зворушливо подякувала Юрію Горбунову за сім років, які вони провели разом "за спогади і всі негаразди, які вони долають разом".

Про персону: Катерина Осадча

Катерина Осадча - українська журналістка, телеведуча та модель. Найбільш відома, як ведуча програми "Світське життя" на телеканалі "1+1". У шкільні роки (з 13 до 18 років) працювала в модельному бізнесі в Західній Європі, у 18 років повернулася на територію України.

