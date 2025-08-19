"Джастін був не в захваті": чому "обламався" роман Перрі і Трюдо насправді

Кеті Перрі виявилася занадто великою і яскравою рибкою для експрем'єра.

Кеті Перрі та Джастін Трюдо - деталі невдалого роману співачки і політика / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кеті Перрі та Джастін Трюдо сходили на побачення

Інсайдери розповіли, чому зустріч, всупереч взаємній симпатії, не переросла в роман

У липні 2025 року стало відомо, що після дев'яти років (з перервою) стосунків, заручин і народження спільної дитини американська співачка Кеті Перрі та британський актор Орландо Блум розійшлися. Після цього минуло трохи менше місяця, як у пресі з'явилися чутки про новий роман Перрі.

Потенційним обранцем зірки назвали Джастіна Трюдо, колишнього прем'єр-міністра Канади, який розлучився з дружиною в серпні 2023 року. З концертним туром Кеті побувала в Канаді, і в перервах між виступами зустрілася в Монреалі з політиком. Разом вони повечеряли в ресторані, а потім перейшли в бар.

Новина про те, що у Трюдо роман з американською поп-іконою, яка лише нещодавно завершила багаторічні стосунки, миттєво розлетілася всіма ЗМІ. Джастін не був готовий до того, що їхня симпатія, яка ледь зароджується, приверне до себе стільки уваги. Це, як повідомило джерело виданню Daily Mail, є однією з причин, чому спілкування діяч і співачка поставили на паузу.

Кеті Перрі та Джастін Трюдо в ресторані / фото: Скриншот TMZ

"Я точно знаю, що Джастін був не в захваті від того, що з'явилися фото (їхні з Кеті). Це було перше побачення. Перше побачення! А ці фото з'явилися і це перетворилося на велику подію, чого йому, схоже, не хотілося. Кеті, здається, це зовсім не зачепило, але він був стурбований. Це не відлякало його, нічого такого, але це було неідеально. Вона зайнята, він зайнятий. У них обох багато чого відбувається, і новизна пішла. Але в цьому немає нічого негативного. Вони просто більше не підтримують постійного спілкування. Це може змінитися, але поки ось так. Усе охололо. Вони не можуть сказати нічого поганого одне про одного, насправді я знаю, що вона дуже добре відгукується про нього", - повідомив інформатор.

Інший інсайдер зазначає, що Кеті Перрі, яка зазвичай дуже відверта зі своїми близькими подругами, не розповідала про побачення з політиком, як про щось особливе - зараз артистка зосереджена на відновленні після розриву з Блумом.

Кеті Перрі та Орландо Блум були разом 9 років / ua.depositphotos.com

Про персону: Кеті Перрі Кеті Перрі - американська співачка, композиторка, авторка пісень, акторка, посол доброї волі ООН. 13 разів номінована на премію "Греммі", має 6 нагород Billboard Music Awards. Жінка року за версією видання Billboard (2012). Входить до списку найбільш високооплачуваних музикантів.

