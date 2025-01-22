"Путін для нього ніхто": Зеленський зробив низку важливих заяв про Трампа

Президент України впевнений у тому, що США мають стати частиною миротворчої місії, розгорнутої на території України.

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Зеленський зробив заяви щодо Трампа / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, ОП

Про що говорив Зеленський:

США мають стати частиною миротворчої місії в Україні

Гарантії безпеки мають бути достатніми для стримування РФ

Розширення експорту енергоносіїв зі США може притиснути Москву

Війська США мають стати частиною миротворчої місії, розгорнутої в Україні. Про це сказав президент України Володимир Зеленський новому президенту США Дональду Трампу, повідомляє Bloomberg.

Президент акцентував на тому, що у європейських союзників недостатньо солдатів для стримування російського диктатора Володимира Путіна. Зеленський незадоволений заявою про те, що сил Європи нібито буде достатньо.

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"Цього не може бути без Сполучених Штатів ... Навіть якщо деякі європейські друзі думають, що це може бути, ні, цього не може бути. Ніхто не буде ризикувати без Сполучених Штатів", - сказав Зеленський.

Президент переконаний у тому, що інше рішення може призвести до розколу всередині альянсу НАТО.

Як повідомлялося, Трамп найближчими днями планує поговорити з Путіним. Зеленський упевнений, що не можна погоджуватися на припинення вогню, адже Путін використовує цей час для переозброєння і підготовки до нового наступу в майбутньому.

Президенту України подобається обіцянка Трампа розширити експорт енергоносіїв зі США. Це може допомогти притиснути Москву і продемонструвати силу США.

"Закінчення війни має стати перемогою Трампа, а не Путіна ... Путін для нього (Трампа - ред) ніхто", - сказав Зеленський.

Водночас Україна потребує гарантій безпеки від США та Європи. Вони мають бути достатніми для того, щоб утримати Кремль від нового вторгнення. При цьому Зеленський хоче отримати гарантії від Трампа ще до того, як почнеться пряма взаємодія з Путіним.

"Єдине питання в тому, які гарантії безпеки, і чесно кажучи, я хочу мати розуміння до переговорів ... Якщо він зможе гарантувати цю міцну і незворотну безпеку для України, ми підемо цим дипломатичним шляхом", - зазначив він.

Президент також прокоментував бажання США знизити призовний вік в Україні. Зеленський проти такого, адже єдине що зміниться, так це те, що "стане ще більше людей без зброї".

Зв'язки України з новою командою Трампа

Нагадаємо, після інавгурації Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа зі вступом на посаду президента США, наголосивши, що концепція "Мир через силу" може стати основою для тривалого миру.

Згодом, як писав Главред, Зеленський зазначив, що Трамп прагне досягти миру і хоче закінчити війну до кінця року. Водночас навколо Трампа багато різних голосів, а тому важливо, щоб ці "голоси" були правильними і доносили реальну ситуацію щодо війни в Україні.

Напередодні стало відомо, що команда президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа може зустрітися для переговорів з українською делегацією на початку лютого в той період, коли у Вашингтоні розпочнеться "Український тиждень".

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