Знову мінус 25: Могилевська приголомшила причиною схуднення

Наталя Могилевська поділилася своїм надзвичайним прогресом.

Наталя Могилевська вирішила увірватися в шоу-бізнес/ колаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

До чого готується Наталя Могилевська

Яку новину вона повідомила

Українська відома співачка Наталія Могилевська шокувала повідомленням про те, як схудла на 25 кілограмів.

Як розповіла вона під час ефіру телеканалу М1, таким чином Могилевська готується до нового етапу своєї кар'єри. "Я знову хочу зайти на Олімп. Я знову мінус 25 - це вже втретє. Взагалі мій новий концерт називається "Версія 5.0", тому що я вп'яте повертаюся і сподіваюся цього разу повернутися красиво", - зазначила артистка.

Наталя Могилевська розповіла про схуднення/ instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Співачка також додала, що це вже втретє, як вона скидає таку кількість ваги.

Зазначимо, як повідомляв Главред, Наталя Могилевська не перестає дивувати своїми добрими справами, нещодавно артистка прихистила вісім кошенят, яких знайшла біля супермаркету, і шукала для них господарів. Цього разу Могилевська вирішила допомогти ще одному кошеняті.

А також Наталя Могилевська показала подарунок для молодшої доньки Софії. Як розповіла Наталя, дівчинка спить поруч із нею в кімнаті і настав час придбати для неї ліжечко побільше. Могилевська обрала ліжко зі спортивним майданчиком, тому Софія з нього просто не вилазить.

Про персону: Наталя Могилевська Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).

