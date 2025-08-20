Знову мінус 25: Могилевська приголомшила причиною схуднення

Коротко:
- До чого готується Наталя Могилевська
- Яку новину вона повідомила
Українська відома співачка Наталія Могилевська шокувала повідомленням про те, як схудла на 25 кілограмів.
Як розповіла вона під час ефіру телеканалу М1, таким чином Могилевська готується до нового етапу своєї кар'єри. "Я знову хочу зайти на Олімп. Я знову мінус 25 - це вже втретє. Взагалі мій новий концерт називається "Версія 5.0", тому що я вп'яте повертаюся і сподіваюся цього разу повернутися красиво", - зазначила артистка.
Співачка також додала, що це вже втретє, як вона скидає таку кількість ваги.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Зазначимо, як повідомляв Главред, Наталя Могилевська не перестає дивувати своїми добрими справами, нещодавно артистка прихистила вісім кошенят, яких знайшла біля супермаркету, і шукала для них господарів. Цього разу Могилевська вирішила допомогти ще одному кошеняті.
А також Наталя Могилевська показала подарунок для молодшої доньки Софії. Як розповіла Наталя, дівчинка спить поруч із нею в кімнаті і настав час придбати для неї ліжечко побільше. Могилевська обрала ліжко зі спортивним майданчиком, тому Софія з нього просто не вилазить.
Вас також може зацікавити:
- Усім так можна: Могилевська лягла на асфальт у центрі Хрещатика
- Тяжко: Могилевська розповіла, скільки їй потрібно для життя в Києві
- "На восьмому місяці вагітності": Могилевська приголомшила зізнанням
Про персону: Наталя Могилевська
Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред