Знову мінус 25: Могилевська приголомшила причиною схуднення

Олена Кюпелі
20 серпня 2025, 00:12
32
Наталя Могилевська поділилася своїм надзвичайним прогресом.
Наталія Могилевська
Наталя Могилевська вирішила увірватися в шоу-бізнес/ колаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Коротко:

  • До чого готується Наталя Могилевська
  • Яку новину вона повідомила

Українська відома співачка Наталія Могилевська шокувала повідомленням про те, як схудла на 25 кілограмів.

Як розповіла вона під час ефіру телеканалу М1, таким чином Могилевська готується до нового етапу своєї кар'єри. "Я знову хочу зайти на Олімп. Я знову мінус 25 - це вже втретє. Взагалі мій новий концерт називається "Версія 5.0", тому що я вп'яте повертаюся і сподіваюся цього разу повернутися красиво", - зазначила артистка.

відео дня
Наталія Могилевська
Наталя Могилевська розповіла про схуднення/ instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Співачка також додала, що це вже втретє, як вона скидає таку кількість ваги.

