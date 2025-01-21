Україна втратила чемпіона: в боях з агресорами РФ загинув відомий спортсмен

Українського воїна не стало 9 січня 2025 року на Харківщині.

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На фронті загинув український спортсмен / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Спортивний комітет України

У боях з російськими агресорами, захищаючи Україну, загинув лейтенант Павло Унгурян. Він був чемпіон України з панкратіону серед юніорів, багаторазовим переможцем змагань Чернівецької області та вірним фанатом футбольного клубу "Буковина", повідомив Спортивний комітет України.

"Боронячи Батьківщину від окупантів, на фронті загинув чемпіон України з панкратіону серед юніорів, багаторазовий переможець чемпіонатів рідної Чернівецької області, відданий фанат "Буковини", лейтенант Павло Унгурян", – йдеться у повідомленні.

Як зазначили в комітеті, воїна не стало 9 січня 2025 року на Харківщині, на Куп'янському напрямку, внаслідок атаки ворожого FPV-дрона.

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Павло Унгурян служив у військовій частині А7187. У нього залишилися дружина та восьмимісячна дитина.

Втрати України у війні з РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп розкрив кількість загиблих бійців ЗСУ на війні. Росія більша, у неї більша армія, тому й втрати більші.

Також недавно повідомлялося, що на фронті загинув президент футбольного клубу. Героя не стало 12 січня в селищі Ямпіль Донецької області.

На жаль, окрім цього, на фронті загинув переможець шоу "Танцюють всі". 2013 року Володимир Риков став учасником української адаптації проекту "Танцюють всі" на каналі СТБ.

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Втрати України та Росії у війні Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено. Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні. За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими. За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер"). Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

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