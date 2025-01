Україна не по зубах Росії: авторитетний генерал США розкрив головний план Путіна

Російські окупанти не здатні на великі прориви фронту в Україні, вважає Бен Годжес.

Що сказав Бен Годжес:

Окупанти ледве рухаються на фронті

Росіяни не зможуть піти на великі прориви

Путін "сподівається", що Захід перестане допомагати Україні

Агресорці Росії бракує солдатів на полі бою, її війська не здатні на глибокі прориви фронту. Кремль не може перемогти Україну і сподівається лише на те, що США, Велика Британія та інші країни відмовляться від підтримки Києва. Про це заявив генерал, колишній командувач Сухопутними силами США в Європі Бен Ходжес.

В інтерв'ю подкасту In the Bunker with Darth Putin KGB він сказав про те, що росіяни "ледве рухаються" на фронті та відчувають брак солдатів, у зв'язку з чим до бойових дій підключили військових із КНДР.

Колишній високопоставлений військовий акцентував увагу на тому, що РФ не зупинили великі втрати. Окупанти не зможуть організувати прорив фронту на 30-60 кілометрів углиб території України, оскільки у них немає потрібних для таких дій формувань і прикриття з повітря.

На що розраховує Путін

На думку Годжеса, Путін розраховує лише на те, що в певний момент Захід припинить підтримку України.

"У Росії немає потужностей, щоб перемогти українські сили, а її єдина надія полягає в тому, що Захід здасться", - каже генерал.

Як повідомляв Главред, командувач об'єднаних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі зробив прогноз, згідно з яким окупанти РФ не зможуть досягти великого прориву на фронті цього року. У ворога не вистачає кадрів на полі бою.

Росіяни продовжують наступати в Донецькій і Харківській областях, сказали в ОСГВ Хортиця. Найважчий напрямок - Покровське в Донецькій області.

Війська РФ намагатимуться захопити Покровськ, але можливий вихід на адмінмежі Дніпропетровської області їм нічого не дасть, вважає голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Ключовою метою ворога залишається окупація всього Донбасу.

Хто такий Бен Ходжес Фредерік Бенджамін Ходжес - офіцер армії США у відставці, який обіймав посаду командувача армією США в Європі. Наразі він керує кафедрою стратегічних досліджень Першинга в центрі аналізу європейської політики.

