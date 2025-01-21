Путін такого удару не чекав: Орбан більше не блокуватиме санкції проти РФ

Євросоюз у п'ятницю зможе продовжити економічні санкції проти РФ ще на 6 місяців.

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Орбан змінив своє рішення щодо санкцій проти РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

Про що мова:

Позиція Угорщини щодо санкцій проти РФ змінилася

Орбан "прогнувся" під позицію Трампа

До кінця січня Європейський Союз планує продовжити дію санкцій проти Росії, запроваджених у відповідь на агресію проти України. Цього разу Угорщина, яка раніше блокувала такі рішення, відмовилася від своєї позиції.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк (Rikard Jozwiak) у своєму Х-акаунті.

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За словами Йозвяка, на зміну позиції прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана вплинула позиція нового президента США Дональда Трампа.

"Схоже, Євросоюз у п'ятницю зможе продовжити економічні санкції проти РФ ще на 6 місяців. Угорщина раніше цьому чинила опір, але нова адміністрація (президента - ред.) США, зважаючи на все, хоче збереження санкцій", - написав журналіст.

Вся іронія полягає в тому, що Угорщина неодноразово блокувала санкційні ініціативи ЄС щодо РФ. Однак це пояснювалося прагматичними інтересами.

Використовуючи українське питання, прем’єр Орбан тисне на ЄС, домагаючись для своєї країни додаткових вигід.

Віктор Орбан - інфографіка / Главред

Віктор Орбан та скандали щодо України- останні новини

Як повідомляв Главред, нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оскандалився заявою про те, що Україна не існує без західних грошей, а її вступ до ЄС загрожує економіці Європи.

Окрім цього, через припинення транзиту газу Орбан погрожує Україні "відсіччю". За його словами, дії Києва нібито є "агресивними та ворожими" і загрожують енергетичній безпеці Угорщини та Словаччини.

Водночас для прем'єр-міністра Угорщини можуть настати скрутні часи, адже стало відомо, що Орбана підсиділи в Європі.

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Скандальні заяви Віктора Орбана про Україну У квітні 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну неіснуючою країною у фінансовому плані. Мовляв, наша країна безпосередньо залежить від союзників, і якщо США та Європа припинять фінасування, війна одразу ж закінчиться. Раніше він стверджував, що "Україна стає нічийною землею". У травні 2023 року Орбан цинічно заявив, що Закарпаття - це "давня угорська земля". "Втрати українців - це наші втрати... Там живуть і угорці, частина України - це давня угорська земля, яка тепер належить Україні, і угорці існують там як корінне населення", - сказав Орбан в інтерв'ю радіо Kossuth. У листопаді 2022 року Орбан потрапив у скандал, коли з'явився на матч національної збірної Угорщини з футболу в шарфі з українським Закарпаттям, таким чином натякнувши на анексію регіону. Крім того, Угорщина систематично звинувачує Україну в нібито "порушенні прав національних меншин" на Закарпатті та намагається блокувати важливі ініціативи для співпраці Києва з Євросоюзом і НАТО.

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