Путін такого удару не чекав: Орбан більше не блокуватиме санкції проти РФ

Про що мова:
- Позиція Угорщини щодо санкцій проти РФ змінилася
- Орбан "прогнувся" під позицію Трампа
До кінця січня Європейський Союз планує продовжити дію санкцій проти Росії, запроваджених у відповідь на агресію проти України. Цього разу Угорщина, яка раніше блокувала такі рішення, відмовилася від своєї позиції.
Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк (Rikard Jozwiak) у своєму Х-акаунті.
За словами Йозвяка, на зміну позиції прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана вплинула позиція нового президента США Дональда Трампа.
"Схоже, Євросоюз у п'ятницю зможе продовжити економічні санкції проти РФ ще на 6 місяців. Угорщина раніше цьому чинила опір, але нова адміністрація (президента - ред.) США, зважаючи на все, хоче збереження санкцій", - написав журналіст.
Вся іронія полягає в тому, що Угорщина неодноразово блокувала санкційні ініціативи ЄС щодо РФ. Однак це пояснювалося прагматичними інтересами.
Використовуючи українське питання, прем’єр Орбан тисне на ЄС, домагаючись для своєї країни додаткових вигід.
Віктор Орбан та скандали щодо України- останні новини
Як повідомляв Главред, нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оскандалився заявою про те, що Україна не існує без західних грошей, а її вступ до ЄС загрожує економіці Європи.
Окрім цього, через припинення транзиту газу Орбан погрожує Україні "відсіччю". За його словами, дії Києва нібито є "агресивними та ворожими" і загрожують енергетичній безпеці Угорщини та Словаччини.
Водночас для прем'єр-міністра Угорщини можуть настати скрутні часи, адже стало відомо, що Орбана підсиділи в Європі.
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Скандальні заяви Віктора Орбана про Україну
У квітні 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну неіснуючою країною у фінансовому плані. Мовляв, наша країна безпосередньо залежить від союзників, і якщо США та Європа припинять фінасування, війна одразу ж закінчиться. Раніше він стверджував, що "Україна стає нічийною землею".
У травні 2023 року Орбан цинічно заявив, що Закарпаття - це "давня угорська земля".
"Втрати українців - це наші втрати... Там живуть і угорці, частина України - це давня угорська земля, яка тепер належить Україні, і угорці існують там як корінне населення", - сказав Орбан в інтерв'ю радіо Kossuth.
У листопаді 2022 року Орбан потрапив у скандал, коли з'явився на матч національної збірної Угорщини з футболу в шарфі з українським Закарпаттям, таким чином натякнувши на анексію регіону.
Крім того, Угорщина систематично звинувачує Україну в нібито "порушенні прав національних меншин" на Закарпатті та намагається блокувати важливі ініціативи для співпраці Києва з Євросоюзом і НАТО.
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