Не тільки величезний "брюлик": Роналду приготував для нареченої придане на чверть млн доларів

Кріштіану Роналду зробив усе, як любить Джорджина - люкс, бренди, розкіш.

https://glavred.net/stars/ne-tolko-ogromnyy-bryulik-ronaldu-prigotovil-dlya-nevesty-pridannoe-na-chetvert-mln-dollarov-10691063.html Посилання скопійоване

Кріштіану Роналду одружується - що футболіст подарував Джорджині Родрігес / колаж: Главред, фото: instagram.com/georginagio

Коротко:

Кріштіану Роналду заручився з Джорджиною Родрігес

Крім обручки за кілька мільйонів футболіст підготував для нареченої дорогоцінні подарунки

11 серпня відбулися заручини року: португальський футболіст Кріштіану Роналду освідчився Джорджині Родрігес після дев'яти років разом. На обручку (загальною вагою в 37 карат) спортсмен витратив від 4 до 5 мільйонів доларів, вважають експерти з Vogue.

Однак вражаючий камінчик - далеко не все, що Роналду підніс Джорджині разом зі своєю рукою і серцем. Видання The Sun з посиланням на джерело, наближене до пари, повідомляє, що Кріштіану обсипав наречену подарунками на суму, що перевищує чверть мільйона доларів.

відео дня

"Він готувався до заручин уже давно і хотів, щоб вони стали чимось особливим для його коханої", - повідомив інсайдер. Також він зазначив, що і Роналду, і Родрігес обожнюють люксові бренди одягу, прикрас та автомобілів. Тому до подарункового набору нареченої футболіста увійшли: білий електрокар Porsche Taycan (≈105.600 тис. доларів), наручний годинник Audemars Piguet (≈71.500 тис. доларів), наручний годинник Patek Philippe (≈56.700 тис. доларів). Він також витратив близько 9.5 тис. доларів на сумочки Christian Dior і Louis Vuitton, і ще 25 тис. на модне вбрання для коханої.

Годинники Audemars Piguet - подарунок футболіста нареченій / audemarspiguet.com

Годинник Patek Philippe - подарунок футболіста нареченій / patek.com

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред повідомив, що португальський футболіст Кріштіану Роналду одружується з коханою, моделлю Джорджиною Родрігес. Пара разом уже дев'ять років, дівчина виховує п'ятьох дітей спортсмена.

Також Іванка Трамп показала онука-красеня Дональда Трампа. Улюблена донька президента США похизувалася 11-річним Джозефом, який росте точною копією свого батька.

Читайте також:

Про персону: Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду - португальський футболіст, нападник і капітан саудівського клубу "Ан-Наср" і збірної Португалії. Чемпіон Європи, п'ятиразовий переможець Ліги чемпіонів УЄФА. Вважається одним із найкращих футболістів усіх часів, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред