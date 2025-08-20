Не тільки величезний "брюлик": Роналду приготував для нареченої придане на чверть млн доларів

Коротко:
- Кріштіану Роналду заручився з Джорджиною Родрігес
- Крім обручки за кілька мільйонів футболіст підготував для нареченої дорогоцінні подарунки
11 серпня відбулися заручини року: португальський футболіст Кріштіану Роналду освідчився Джорджині Родрігес після дев'яти років разом. На обручку (загальною вагою в 37 карат) спортсмен витратив від 4 до 5 мільйонів доларів, вважають експерти з Vogue.
Однак вражаючий камінчик - далеко не все, що Роналду підніс Джорджині разом зі своєю рукою і серцем. Видання The Sun з посиланням на джерело, наближене до пари, повідомляє, що Кріштіану обсипав наречену подарунками на суму, що перевищує чверть мільйона доларів.
"Він готувався до заручин уже давно і хотів, щоб вони стали чимось особливим для його коханої", - повідомив інсайдер. Також він зазначив, що і Роналду, і Родрігес обожнюють люксові бренди одягу, прикрас та автомобілів. Тому до подарункового набору нареченої футболіста увійшли: білий електрокар Porsche Taycan (≈105.600 тис. доларів), наручний годинник Audemars Piguet (≈71.500 тис. доларів), наручний годинник Patek Philippe (≈56.700 тис. доларів). Він також витратив близько 9.5 тис. доларів на сумочки Christian Dior і Louis Vuitton, і ще 25 тис. на модне вбрання для коханої.
Раніше Главред повідомив, що португальський футболіст Кріштіану Роналду одружується з коханою, моделлю Джорджиною Родрігес. Пара разом уже дев'ять років, дівчина виховує п'ятьох дітей спортсмена.
