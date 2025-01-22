Побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що загрожує нападникам - нові деталі

У Білій Церкві на Київщині сталася жахлива подія, коли група підлітків жорстоко побила 12-річну дівчинку, що викликало широке обурення в суспільстві.

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Мати 12-річної Ярослави зробила заяву про покарання для кривдників доньки / Колаж Главред, фото: Нацполіція Київської області

​Коротко:

Що відомо про реакцію матері постраждалої Ярослави та яка позиція родини

Який офіційний та неофіційний мотив нападників

Яке покарання загрожує для кривдників 12-річної Ярослави та чи задовільнить воно родину постраждалої дівчинки

Днями в соцмережах з'явилося відео, де група підлітків жорстоко знущається з дівчини та вимагає у неї гроші. На записі видно, як дівчинку б'ють руками й ногами, приклеюють до її голови використану жувальну гумку, розпилюють в обличчя невідому речовину та забирають мобільний телефон. За знущаннями спостерігали інші підлітки, які все це фіксували на камеру.

Інцидент стався у Білій Церкві на Київщині. Нападники вимагали у 12-річної дівчинки 15 тисяч гривень і заявляли, що вона "хотіла повідомити поліції" про щось, що стосується їхньої групи. Під час побиття один із зловмисників погрожував дівчині, що її "закопають у калюжі", а інший саркастично цитував молитву "Отче наш". Також було чутно, як їй наказали підготувати гроші до п’ятниці.

відео дня

Конфлікт, ймовірно, виник через розповсюдження певної інформації про нападників, яка могла дійти до правоохоронців.

Жертвою побиття стала 12-річна дівчинка, на ім'я Ярослава. Її батько, а також рідний і двоюрідний брати нині перебувають на фронті, захищаючи Україну від російських окупантів. Мати постраждалої звернулася до поліції. Правоохоронці вже встановили десятьох осіб, причетних до побиття школярки.

Главред зібрав головне, що варто знати про побиття дівчини в Білій церкві.

З чого все почалось

Першою про побиття 12-річної Ярослави повідомила у соціальних мережах її тітка, опублікувавши відеозапис злочину та деталі інциденту.

Фото: скріншот

"На цьому відео мою племінницю побивають неповнолітні школярі 15−16 років, вимагаючи, щоб вона вкрала у батьків гроші. Її батько, брат і двоюрідний брат зараз на передовій, захищаючи нас від окупантів, а дівчині немає кому заступитися. Куди дивляться батьки цих дітей?", — написала тітка Наталія Яковлева-Демеденко.

До поширення цієї інформації долучився капелан Михайло Гопайнич, який поділився постом тітки постраждалої. У своєму повідомленні жінка пояснила, чому дівчинка не намагалася втекти від нападників.

Фото: скріншот

За словами тітки, підлітки підловили Ярославу під час прогулянки з собакою, якого видно на відео. Дівчинка не захотіла залишати свого улюбленця в руках агресивних однолітків і намагалася захистити тварину, залишаючись на місці події.

Заяви матері постраждалої

Мати постраждалої 12-річної дівчини коротко прокоментувала ситуацію.

В ексклюзивному коментарі для ТСН.ua пані Ксенія розповіла про стан своєї доньки: "Донька тримається, до розслідування поки претензій немає".

"Ця плутанина, сподіваюся, закінчиться. Це не кінець", – сказала вона.

На запитання щодо кількості підлітків, які брали участь у побитті, вона підтвердила, що ситуація може бути неоднозначною. Щодо покарання для кривдників, мати зазначила: "Ну не вбивати їх, це точно".

В оточенні дівчинки повідомили, що постраждала є переселенкою та мала дружні стосунки з деякими підлітками, які фігурують на відео. Серед них також була дівчинка-переселенка. Ймовірно, конфлікт виник через образливі висловлювання, які призвели до помсти між дівчатами.

"Крім цього, за чутками, конфлікту передувало те, що начебто одна з дівчат підклала під двері іншій щось небезпечне. Вибухівка то була чи ні – встановить слідство", - зазначили в оточенні постраждалої.

За інформацією з оточення постраждалої, її батько є військовослужбовцем. Водночас як повідомляє ТСН.ua, під час розмови з правоохоронцями батько однієї з учасниць нападу, яка била дівчинку, поводився зухвало. Він заявив, що ще потрібно довести, що це його дитина, та повідомив про намір найняти адвоката.

Що відомо про родину Ярослави, яку жорстоко побили в Білій Церкві

Хрещена постраждалої 12-річної Ярослави - Наталія Яковлева в коментарі для ТСН.ua розповіла, що до початку повномасштабної війни родина Ярослави проживала в Іванкові на Київщині. Поблизу їхнього будинку російські війська розміщували ракетні установки, спрямовані на Київ. Дівчинка зазнала чимало страхів у той період.

Пізніше сім’я змогла евакуюватися, і Ярослава почала адаптуватися до мирного життя в Білій Церкві. Вона займалася спортом, відвідувала басейн і намагалася знайти нових друзів.

"Дівчинка дуже любить свого батька, коли він приїжджає додому, то для неї це справжнє свято (за даними відкритих джерел він є військовослужбовцем – Ред.). Ярослава дуже любить тварин – у неї є два кота, собачка. Вона дуже добра, хоча і була дуже налякана пережитим", - вказує вона.

Хронологія побиття дівчинкиХрещена Ярослави поділилася своєю версією та деталями хронології подій.

За її словами, за два тижні до інциденту одна з дівчат запропонувала 12-річній Ярославі спробувати наркотичну речовину. Ярослава відмовилася, пояснивши, що займається спортом і не цікавиться такими речами. Здавалося, на цьому ситуація вичерпалася.

Як зазначила Наталія, дівчина, яка зробила таку пропозицію, ймовірно, сама вживає наркотики. Згодом Ярослава, спілкуючись зі своєю подругою, розповіла про цей випадок, згадуючи, що та дівчина може мати зв’язки з наркодилерами. Подруга передала цю інформацію іншим, і врешті вона дійшла до тієї дівчини, що раніше робила дану пропозицію Ярославі.

"Ймовірно, ця ж дівчина, яка пропонувала, почала розмовляти зі своїми друзями про це та додала, що треба цю "малолітку провчити". Потім згадали випадок, що хтось комусь кинув під двері петарду, словесно звинуватили в цьому Ярославу", - зазначила хрещена постраждалої.

Хрещена Наталія пояснила, що Ярослава прийшла до парку за запрошенням хлопчика, з яким дружила. Проте він також підтримував стосунки з тими, хто згодом став її кривдниками.

"Ярослава в тому парку, який на відео, два рази на день вигулювала собаку. Так було і цього разу. Група підлітків перестріла Ярославу та почала "перевиховувати". Вимагали від неї нікому не казати ні про наркотики, ні про цей день (день знущання – Ред.). Ярослава розвернулась та пішла, її наздогнали та почали бити. Потім вона попрохала віддати їй її собаку, про яку вона на мить забула. Її наздогнали та почали добивати", – каже пані Наталія.

Після цього інциденту дівчинка часто спала вдома, оскільки відчувала сильну втому, зауважила хрещена.

Якого покарання вимагає родина дівчини

Хрещена Ярослави підкреслила, що мати постраждалої дівчинки наполягає на справедливому покаранні для всіх причетних, а не лише на статусі свідків для більшості з них.Наталія, яка працює реабілітологом, також зауважила, що Ярославі необхідно пройти МРТ, щоб оцінити її стан здоров’я після пережитого.

"Її били, спираючись на іншого підлітка. Уявляєте?! У неї тепер можуть бути мікротріщини в будь-якій частині тіла. Я знаю, якими можуть бути наслідки. Травми спочатку можуть відчуватись як гематоми, а насправді бути більш важкими. Просто смішно від формулювання, що Ярославі були нанесені "легкі тілесні ушкодження", – розповідає вона.

Хрещена звернула увагу на повідомлення в соціальних мережах, у якому зазначалося, що один із фігурантів справи має родича в адміністрації. Цей родич одразу почав допомагати й наполіг на тому, щоб хлопця терміново вивезли з міста.

"Можливо, хтось з фігурантів скоро вже буде за кордоном. Можливо, правоохоронці додумаються попередити прикордонників, щоб запобігти виїзду фігурантів за межі України", - додала вона.

Що відомо про причетність "мажорів" до побиття та яка роль наркотиків

У соціальних мережах активно обговорюють можливу причетність до побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві дітей чиновників чи правоохоронців, однак поліція поки що не підтвердила таких фактів. Також правоохоронці не мають доказів, які б свідчили про зв’язок інциденту з наркотиками, що припускали користувачі соцмереж. Про це під час брифінгу повідомив керівник слідчого управління ГУНП у Київській області Віктор Луговий, повідомляє УП.Життя.

"На цей час відсутня будь-яка інформація про те, що учасники події або їхні батьки є чиновниками чи правоохоронцями. Це питання також ретельно перевіряється. Деякі батьки фігурантів воюють у Збройних силах України, захищають нашу державу. Ми дякуємо їм за це. Також серед батьків є ті, хто помер, ті, хто не працює, і ті, хто має роботу. Це факти, які я хочу зафіксувати", – зазначив Луговий.

Він зазначив, що якщо буде доведено причетність наркотиків до цього випадку, правоохоронці негайно відреагують у межах чинного законодавства.

Поліція встановила 10 учасників конфлікту віком від 12 до 16 років. Один із них, 16-річний хлопець, отримав статус підозрюваного. Йому інкримінують тортури (стаття 127 Кримінального кодексу України) та вимагання (частина 4 статті 189). За цими статтями передбачено максимальне покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Луговий наголосив, що всі винні будуть притягнуті до відповідальності. Якщо буде доведено провину батьків у неналежному вихованні дітей, вони також нестимуть відповідальність. Неповнолітні учасники конфлікту, які не були засуджені, мають право продовжувати навчання у школі. З ними працюють ювенальні превентивні служби, педагоги та психологи.

Потерпілій дівчинці надають психологічну допомогу фахівці міської ради та поліції, а також адвокатську підтримку. Медичне обстеження триває, остаточні висновки щодо її стану здоров’я будуть відомі після завершення судово-медичної експертизи.

Яка причина конфлікту – версія слідства

Правоохоронці встановили причину конфлікту серед підлітків та ідентифікували вже 10 учасників події. Про це повідомив начальник управління ювенальної превенції Василь Богдан в ефірі телемарафону.

"Конфлікт між його учасниками виник через чутки різного характеру, які потерпіла начебто розповсюджувала про декількох учасників події, та можливого пошкодження нею вхідних дверей до помешкання однієї з фігуранток. За полагодження дверей у дівчинки і вимагали кошти. Підлітки вирішили зʼясувати стосунки саме таким чином", – розповів начальник управління ювенальної поліції.

Дивіться відео про причини конфлікту між підлітками в Білій Церкві:

Фото: скріншот

За його словами, конфлікт виник через чутки, які, ймовірно, поширювала 12-річна дівчинка. Серед учасників інциденту — підлітки віком від 10 до 16 років. Як з'ясувалося, група підлітків запросила дівчину до місцевого парку "для з’ясування стосунків", де сталося побиття.

Для залякування потерпілої 16-річний учасник завдав їй ударів, чинив моральний тиск, розпилив газову рідину в обличчя та вимагав 15 тисяч гривень "компенсації". Йому вже повідомили про підозру.

Поліція Київщини перекваліфікувала справу — розслідування триває за фактом катування.

Що загрожує нападникам - яке рішення суду

Суд арештував 16-річного підозрюваного у побитті та вимаганні грошей у 12-річної дівчинки в Білій Церкві Київської області. Його утримуватимуть під вартою два місяці без права внесення застави. Про це повідомила поліція Київської області на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Суд обрав запобіжний захід неповнолітньому за катування та вимагання грошей у 12-річної дитини в Білій Церкві. На час досудового розслідування неповнолітній два місяці перебуватиме під вартою без можливості внесення застави", - ідеться у повідомленні.

Підлітку висунули підозру за катування та вимагання (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 127 КК України). Дії всіх учасників інциденту перекваліфіковано на катування, вчинене групою осіб за попередньою змовою (ч. 2 ст. 127 КК України). Максимальне покарання за цією статтею передбачає до 10 років ув’язнення.

Інші учасники конфлікту не мають офіційного "статусу", оскільки є малолітніми й не можуть бути суб’єктами кримінального правопорушення.

Поліція уточнила, що деяких з них можуть кваліфікувати як свідків, а інших — як осіб, які вчинили суспільно небезпечні дії.

"Але це лише після того, як будуть проведені всі слідчі дії. Дещо ускладнює провадження те, що вони неповнолітні", - наголосив керівник слідчого управління Головного управління Національної поліції (ГУНП) у Київській області Віктор Луговий.

Водночас Головне управління Національної поліції Київської області раніше повідомляло, що стосовно трьох неповнолітніх відкрито кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження. Ця стаття передбачає покарання у вигляді штрафу до 850 гривень, громадських робіт на строк до 200 годин або виправних робіт до одного року.

Крім того, правоохоронці розглядають можливість притягнення до відповідальності батьків підозрюваних за дії їхніх дітей.

Як реагують батьки підозрюваних

Судове засідання проходило у закритому режимі, проте рішення суду оголосили публічно. Мати підозрюваного заявила, що планує оскаржити рішення протягом п’яти днів, повідомляє Суспільне.

"Будемо оскаржувати. Бо з однієї дитини винуватого робити ніхто не буде. А він один і з нього зробили демона", — сказала мати підозрюваного.

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