Путін висунув Трампу умову зустрічі з Зеленським - що задумали в Кремлі

Путін під час розмови з Трампом погодився на зустріч із Володимиром Зеленським, але наполіг, що переговори мають відбутися лише у форматі "віч-на-віч".

Путін висунув Трампу умову зустрічі з Зеленським / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, УНІАН

Про що йдеться у матеріалі Politico:

Трамп анонсував тристоронню зустріч з Зеленським і Путіним

Путін захотів зустрітись з Зеленським "віч-на-віч"

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом 18 серпня погодився на переговори з Володимиром Зеленським, але наголосив, що зустріч має бути у форматі "один-на-один". Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

Трамп висунув ідею одразу організувати тристоронню зустріч. Як розповів високопоставлений представник адміністрації в коментарі Politico, під час телефонної розмови з Путіним він запропонував свою участь у переговорах між Зеленським і російським президентом.

"Вам не потрібно приїжджати. Я хочу зустрітися з ним віч-на-віч". Команда Трампа "почала працювати над цим", - передає слова Путіна високопоставлений чиновник на правах анонімності.

Опрацювати це питання доручено Стіву Віткоффу.

Чого чекати від переговорів Зеленського, Путіна і Трампа

Раніше Главред писав, що проведення тристоронньої зустрічі за участі президентів України Володимира Зеленського, США Дональда Трампа та Росії Володимира Путіна наразі опинилося під великим сумнівом.

Таку оцінку дав український дипломат і колишній посол у США Валерій Чалий в коментарі 24 каналу. Він зауважив, що Кремль очікував, ніби Дональд Трамп нав’яже українському президентові власний сценарій переговорів, однак цього не сталося завдяки втручанню європейських лідерів.

"Здається, що цього не вдалося зробити. Тепер питання у тому, чи погодяться росіяни на тристоронню зустріч у такій консолідованій позиції, яка ще може змінюватися", – сказав дипломат.

За словами дипломата, якщо російські вимоги не будуть виконані, Москва цілком може самостійно зірвати заплановану зустріч.

Переговори Зеленського і Путіна - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп розраховує організувати зустріч між Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським до кінця серпня, вказав журналіст Axios Барак Равід із посиланням на джерело.

Москва ж запропонувала спершу провести двосторонні переговори між лідерами Росії та України, а вже після цього – зустріч у тристоронньому форматі за участі Дональда Трампа. Про таку ініціативу Кремля заявив президент України Володимир Зеленський після перемовин у Білому домі.

За даними Reuters, з посиланням на високопосадовця з адміністрації США, переговори між Зеленським та Путіним можуть відбутися на території Угорщини.

