Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Путін висунув Трампу умову зустрічі з Зеленським - що задумали в Кремлі

Юрій Берендій
19 серпня 2025, 21:37
735
Путін під час розмови з Трампом погодився на зустріч із Володимиром Зеленським, але наполіг, що переговори мають відбутися лише у форматі "віч-на-віч".
Путін висунув Трампу умову зустрічі з Зеленським - що задумали в Кремлі
Путін висунув Трампу умову зустрічі з Зеленським / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, УНІАН

Про що йдеться у матеріалі Politico:

  • Трамп анонсував тристоронню зустріч з Зеленським і Путіним
  • Путін захотів зустрітись з Зеленським "віч-на-віч"

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом 18 серпня погодився на переговори з Володимиром Зеленським, але наголосив, що зустріч має бути у форматі "один-на-один". Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

Трамп висунув ідею одразу організувати тристоронню зустріч. Як розповів високопоставлений представник адміністрації в коментарі Politico, під час телефонної розмови з Путіним він запропонував свою участь у переговорах між Зеленським і російським президентом.

відео дня

"Вам не потрібно приїжджати. Я хочу зустрітися з ним віч-на-віч". Команда Трампа "почала працювати над цим", - передає слова Путіна високопоставлений чиновник на правах анонімності.

Опрацювати це питання доручено Стіву Віткоффу.

Чого чекати від переговорів Зеленського, Путіна і Трампа

Раніше Главред писав, що проведення тристоронньої зустрічі за участі президентів України Володимира Зеленського, США Дональда Трампа та Росії Володимира Путіна наразі опинилося під великим сумнівом.

Таку оцінку дав український дипломат і колишній посол у США Валерій Чалий в коментарі 24 каналу. Він зауважив, що Кремль очікував, ніби Дональд Трамп нав’яже українському президентові власний сценарій переговорів, однак цього не сталося завдяки втручанню європейських лідерів.

"Здається, що цього не вдалося зробити. Тепер питання у тому, чи погодяться росіяни на тристоронню зустріч у такій консолідованій позиції, яка ще може змінюватися", – сказав дипломат.

За словами дипломата, якщо російські вимоги не будуть виконані, Москва цілком може самостійно зірвати заплановану зустріч.

Переговори Зеленського і Путіна - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп розраховує організувати зустріч між Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським до кінця серпня, вказав журналіст Axios Барак Равід із посиланням на джерело.

Москва ж запропонувала спершу провести двосторонні переговори між лідерами Росії та України, а вже після цього – зустріч у тристоронньому форматі за участі Дональда Трампа. Про таку ініціативу Кремля заявив президент України Володимир Зеленський після перемовин у Білому домі.

За даними Reuters, з посиланням на високопосадовця з адміністрації США, переговори між Зеленським та Путіним можуть відбутися на території Угорщини.

Інші новини:

Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Дональд Трамп мирне врегулювання мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Масштабні вибухи в Одесі - Росія б'є ракетами по місту, що відомо

Масштабні вибухи в Одесі - Росія б'є ракетами по місту, що відомо

22:17Війна
Путін висунув Трампу умову зустрічі з Зеленським - що задумали в Кремлі

Путін висунув Трампу умову зустрічі з Зеленським - що задумали в Кремлі

21:37Світ
Маневри окупантів: у ЗСУ розкрили справжню мету активізації росіян на Херсонщині

Маневри окупантів: у ЗСУ розкрили справжню мету активізації росіян на Херсонщині

20:55Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Максим Галкін залишив Аллу Пугачову без мільйонів - обхитрив усіх

Максим Галкін залишив Аллу Пугачову без мільйонів - обхитрив усіх

Все піде, як по маслу: для двох знаків зодіаку тиждень буде максимально вдалим

Все піде, як по маслу: для двох знаків зодіаку тиждень буде максимально вдалим

Які слова українці подарували іншим мовам: більшість людей будуть здивовані

Які слова українці подарували іншим мовам: більшість людей будуть здивовані

Нова біда: Філіп Кіркоров потребує допомоги лікарів - причина

Нова біда: Філіп Кіркоров потребує допомоги лікарів - причина

Мінус 65 кіло: популярний український комік став невпізнанним після схуднення

Мінус 65 кіло: популярний український комік став невпізнанним після схуднення

Останні новини

22:17

Масштабні вибухи в Одесі - Росія б'є ракетами по місту, що відомо

21:45

Чи будуть американські військові в Україні: фінальне рішення Трампа

21:37

Путін висунув Трампу умову зустрічі з Зеленським - що задумали в Кремлі

21:05

Сигнал наближення біди: експерт пояснив, коли треба негайно зупинити авто

20:55

Маневри окупантів: у ЗСУ розкрили справжню мету активізації росіян на Херсонщині

Путін буде продовжувати гру, поки Трамп не зірветься з гачка — Олександр МорозовПутін буде продовжувати гру, поки Трамп не зірветься з гачка — Олександр Морозов
20:47

В Україні суттєво подешевшали кілька видів овочів: скільки доведеться платити

20:35

Фінансова стабільність чи творчість: яку енергетику має номер вашого будинку

20:21

Зеленський погодився на переговори щодо територій, але висунув умову - Axios

20:00

"Хто знає, чи зможемо завтра": чи можна по телефону розмовляти на цвинтаріВідео

Реклама
19:57

США депортували перших українців попри обіцянки Трампа - що відомо

19:54

Мовний скандал на футбольному полі: що змусило суддю перервати гру і показати жовтуВідео

19:17

В Україні почали масово підробляти мед - на що звернути увагу перед покупкоюВідео

19:10

Новий Будапештський меморандум у Вашингтоні: що хочуть нав'язати УкраїніПогляд

19:01

Загадкова біла "нитка" біля жовтка: чи можна їсти таке яйце

18:51

Багатодітний тато молодиться: Андрій Джеджула зробив пластичну операцію

18:48

Мирний договір чи "троянський кінь": нардеп розкрив деталі ініціативи Путіна

18:36

Кому доля усміхається найчастіше: ТОП-4 знаки, яким завжди щастить у житті

18:20

Все вирішиться за два тижні: Макрон анонсував "критично важливі" рішення для України

18:08

У Путіна може закінчитися паливо: ціни на бензин у РФ встановили новий рекорд

18:05

Не забобони чи повір’я: чому понеділок насправді важкий деньВідео

Реклама
18:01

Насуваються дощі з грозами і температура +8: стало відомо, коли в Україні похолодає

18:00

Путін запропонував місце зустрічі з Зеленським - ЗМІ розкрили відповідь лідера України

17:59

"Джастін був не в захваті": чому "обламався" роман Перрі і Трюдо насправді

17:45

Сім ударів рознесли склади боєприпасів РФ: СБУ влаштувала потужну "бавовну"

17:41

Названо найпопулярніший міський автомобіль у світі: яка марка очолила список

17:34

Герб України міг бути іншим - історик показав та розкрив секрет "нового" тризубаВідео

17:17

Бабуся Вєрки Сердючки: Інна Білоконь показала, який вигляд має її мама

17:05

Справжня золота рибка: в Україні чоловік упіймав трофей, який дивує

16:45

Зустріч Зеленського, Трампа і Путіна під загрозою: на заваді стане одна причина

16:44

Долар стрімко рвонув у круте піке: скільки коштуватиме валюта 20 серпня

16:43

50 тисяч на дитину і 7000 щомісяця: Рада ухвалила закон про нові виплати

16:40

Війна входить у нову фазу: названо головну причину просування росіян на фронтіВідео

16:36

Гороскоп Таро на завтра 20 серпня: Овнам - хороші зміни, Дівам - м'якості

16:32

Як закохати в себе: психолог назвав ТОП-10 якостей, які приваблюють чоловіків

16:00

Жир та пригоріла їжа просто "розтануть": один засіб очистить духовку до блиску

15:49

Україна отримає "багато землі" і не тільки - Трамп розкрив свій план закінчення війни

15:28

Коли чекати на новий стрибок курсу долара: з'явився несподіваний прогноз

15:16

Де три відмінності між хлопчиками, які дивляться на акваріум: складна загадка

15:13

Знають одиниці: для чого в авто встановлюють вимикач подушки безпекиВідео

15:13

Мінус 65 кіло: популярний український комік став невпізнанним після схуднення

Реклама
15:00

Українцям почали надходити надбавки до пенсії: скільки можна отримати щомісяця

14:58

Рятували 5 годин: у чоловіка-співака російської співачки терміново прооперували

14:51

Київстар ТБ на Поляні ВДНГ: дискусія про кіновиробництво та показ робіт Української Кіношколи

14:48

Поради для дітей: ПЛЮСПЛЮС покаже другий сезон мультсеріалу власного виробництва "Корисні підказки"

14:31

США пообіцяли Україні захист "як за 5 статтею НАТО": що це може означати насправді

14:25

РФ втратила плацдарм на Донбасі, ЗСУ відрізали росіян від основних сил, — ISW

14:19

"Не може бути мови": Лавров видав нахабну заяву щодо припинення війни

14:10

Коли нова українська ракета влупить по території РФ: прогноз експерта

14:04

Гіркий запас води: звідки насправді з’явились кавуни в УкраїніВідео

13:51

Наші предки ніколи не тримали вдома штучні квіти: яку біду можна накликати

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти