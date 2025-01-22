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"Час змін настав": Орбан закликав скасувати санкції проти Росії

Марія Николишин
22 січня 2025, 13:13
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За словами Орбана, санкції не довели війну до кінця.
'Час змін настав': Орбан закликав скасувати санкції проти Росії
Скасування санкцій проти РФ / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео

Головне із заяви Орбана:

  • Санкції ЄС проти Росії потрібно зняти
  • Вони нібито знищили конкурентоспроможність економіки ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав зняти санкції Європейського Союзу проти країни-агресора Росії. Про це він заявив на своїй сторінці в Х.

За його словами, запроваджені проти Росії санкції нібито знищили конкурентоспроможність європейської економіки.

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"Вони довели війну до кінця? Ні. Чи завдали вони шкоди російській економіці? Ні. Чи вдалося Європі замінити російську енергію іншими доступними джерелами? Ні. Санкції, розроблені брюссельськими бюрократами, досягли одного: вони знищили конкурентоспроможність європейської економіки", - написав прем’єр-міністр Угорщини.

Він також додав, що "час змін настав".

'Час змін настав': Орбан закликав скасувати санкції проти Росії
Віктор Орбан / Інфографіка: Главред

Санкції проти РФ - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить нові санкції проти Росії, якщо російський диктатор Володимир Путін не сяде за стіл переговорів щодо війни в Україні.

15 січня Міністерство фінансів США оголосило про накладення санкцій на нові російські схеми, що використовуються для обходу санкцій щодо військових товарів.

Водночас, США запровадили нові санкції проти понад 400 суб’єктів російського енергосектору. Санкції торкнулися понад 30 російських нафтосервісних компаній, зокрема гігантів Газпром нефть та Сургутнефтегаз.

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Хто такий Віктор Орбан?

Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія.

Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

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