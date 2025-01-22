Якою буде війна у 2025 році: генерал НАТО оцінив загрозу прориву фронту

Військова підтримка України з боку Сполучених Штатів навряд чи припиниться, вважає генерал Крістофер Каволі.

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Росії не вистачає військових, вона не здатна на швидкі масові прориви на фронті - генерал НАТО / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 38-я ОБМП

Що прогнозує генерал НАТО:

Раптової поразки України не буде

Росія не здатна піти на швидкий прорив фронту

Європа посилить військову підтримку України

У агресорки Росії сьогодні немає військового потенціалу для того, щоб реалізувати швидкий наступ на полі бою з масовим проривом фронту. Ворог має брак військових. У 2025-му буде більше невеликих наступальних дій, а військова підтримка України з боку США навряд чи припиниться. Про це заявив американський генерал, командувач об'єднаних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі.

Як повідомляє Голос Америки, на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі він розповів про те, що не вірить у раптову поразку України та різкий прорив з боку російських окупантів.

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"Я не переживаю, що Україна може раптово програти. Я не бачу потенціалу для масованого прориву (росіян). І це не політичне, а військове бачення. Це пов'язано з (ситуацією) в обох сторін - ефективна оборона, яку роблять українці, але також зі складнощами для російської сторони створити значні наступальні сили, щоб здійснити потенційний прорив", - зазначив Каволі.

Якою буде війна у 2025 році

На думку генерала, цього року слід очікувати більше невеликих наступальних дій. Атаки виснажливі для ворожих військ, які змушені були привезти тисячі нових окупантів уже з КНДР.

"Я думаю, що ми продовжимо бачити цю напругу між бажанням наступати і браком живої сили з боку росіян. Думаю, це значною мірою визначатиме конфлікт і змусить росіян використовувати більше зброї стримування, як ми побачили, як вони це роблять останніми роками", - каже Каволі.

Підтримка України з боку Заходу

На думку високопоставленого військового, Штати навряд чи зупинять військову підтримку України. До того ж зростають обсяги допомоги з боку Європи.

"По-перше, це гіпотетично, з цим треба бути обережним. По-друге, я б звернув увагу на дуже суттєве збільшення європейської допомоги, яку надсилають Україні, особливо в питанні боєприпасів: було відчутне зростання виробництва артилерійських снарядів і ракет від наших європейських союзників", - додав Крістофер Каволі та підкреслив, що прогнозує подальше посилення підтримки України від Європи.

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Як повідомляв Главред, в угрупованні Хортиця раніше повідомили, що війська РФ продовжують наступати в Донецькій і Харківській областях. Противник атакує на Краматорському, Торецькому, Харківському та Куп'янському напрямках. Найважчий напрямок - Покровське.

Коротко про Покровськ / Інфографіка: Главред

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

Росіяни намагатимуться окупувати Покровськ, проте можливий вихід на адмінмежі Дніпропетровської області їм нічого не дасть, вважає голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Як вважає він, основна "мета" ворога - окупація всього Донбасу і частини територій Харківщини, які восени 2022 року були звільнені Силами оборони України.

У районі Часового Яру складна, але не критична ситуація, вважає військовий аналітик Євген Дикий. Місто розташоване на панівних висотах, тому окупанти зацікавлені в його захопленні.

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