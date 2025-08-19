Зеленський погодився на переговори щодо територій, але висунув умову - Axios

Зеленський заявив про готовність обговорювати територіальні питання виключно під час прямих переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про що домовляються Трамп, Зеленський та європейські лідери / Колаж Главред, фото: скріншот з відео, Білий дім

Про що йдеться у матеріалі AXIOS:

Зеленський готовий до переговорів з Путіним щодо територій

Україна може отримати гарантії безпеки подібні до 5 статті НАТО

Комісію щодо гарантій безпеки для України очолив Марко Рубіо

Президент України Володимир Зеленський висловив готовність до обговорення територіальних питань, однак підкреслив, що робити це потрібно безпосередньо з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це пише американське видання AXIOS з посиланням на джерела, обізнані з питанням.

Зеленський погодився на переговори щодо територій, але висунув умову

За словами українського чиновника, під час зустрічі з Дональдом Трампом Зеленський наголосив, що територіальні питання мають вирішуватися лише у розмові з Путіним, і Трамп із цим погодився. Згодом, під час телефонної розмови з російським президентом, Трамп закликав його зустрітися із Зеленським для обговорення територіальних вимог та наголосив на необхідності бути "реалістичним".

Гарантії безпеки для України

Також Axios, з посиланням на два джерела, обізнані з переговорами, повідомляє, що найближчими днями високопосадовці США, України та кількох європейських держав планують підготувати детальний план гарантій безпеки для України. Ймовірно, він включатиме участь американських військово-повітряних сил.

Гарантії безпеки від США та Європи залишаються одним із головних запитів України. Після тривалої відмови обговорювати це питання президент Дональд Трамп зрештою погодився на залучення Сполучених Штатів до такої ініціативи.

Під час саміту з Трампом Володимир Путін, за даними Axios, висловив готовність обговорити принципи безпекових гарантій, але при цьому запропонував розглядати Китай серед можливих гарантів.

Тема гарантій безпеки стала центральною під час зустрічей Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським і сімома європейськими лідерами, що відбулися у понеділок у Білому домі.

"Трамп і Зеленський говорили в загальних рисах про те, що потрібно щодо гарантій безпеки, але не вдавалися в подробиці", – сказав український чиновник.

Європейський чиновник на правах анонімності зазначив, що Трамп погодився з лідерами Європи працювати над гарантіями безпеки за принципом, подібним до статті 5 НАТО, яка передбачає взаємний захист у разі нападу на одного з членів альянсу. Водночас коли йшлося про конкретну роль США, його позиція залишалася нечіткою.

За інформацією двох джерел, обізнаних із ситуацією, для підготовки пропозиції щодо безпекових гарантій була створена спільна американо-європейсько-українська комісія. Очолює її держсекретар Марко Рубіо, а до дискусій долучилися радники з національної безпеки України та європейських держав.

"Найближчими днями всі будуть працювати від світанку до заходу сонця над гарантіями безпеки. Можливо, до кінця тижня ми матимемо чітку структуру", – сказав український чиновник.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін висунув пропозицію провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Москві. Це він озвучив 18 серпня під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом.

За словами помічника президента РФ Юрія Ушакова, Трамп поінформував Путіна про завершення переговорів у Білому домі з Зеленським та лідерами країн ЄС. У ході розмови обговорювали можливість зустрічі президентів США, України та Росії, а також подальші переговори на рівні делегацій, повідомляють російські пропагандистські медіа.

Держсекретар США Марко Рубіо наголосив, що для укладення мирної угоди між Україною та Росією обидві сторони неминуче повинні будуть піти на компроміси.

Про джерело: Axios Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц. Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

