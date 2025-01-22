Успішна диверсія в Донецьку: партизани спалили військовий автомобіль РФ - деталі

Місцеві жителі не втручалися та дозволили техніці згоріти.

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Диверсія в Донецьку / колаж: Главред, фото: Атеш

Коротко:

У Донецьку партизани провели диверсію

Вони спалили військовий автомобіль РФ

Він був оснащений засобами радіоелектронної боротьби

Партизани провели успішну диверсію у Донецьку. Вони спалили військовий автомобіль росіян неподалік військової частини В/Ч 08802 бригади Кальміус, яка активно воює на Донецькому напрямку. Про це повідомив партизанський рух Атеш.

Зазначається, що транспортний засіб, підготовлений для перевезення боєприпасів і особового складу, також був оснащений засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

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"Наш агент вичекав зручний момент і знищив авто, коли окупанти втратили пильність", – йдеться в повідомленні.

Водночас, партизани додали, що місцеві жителі, ймовірно, були в курсі того, хто є власником машини, і свідомо не втручалися, дозволивши техніці згоріти.

"Таким чином місцеві жителі Донецька мстять окупантам за те, що вони зробили з їхнім містом та Україною", – підсумували в Атеш.

Диверсії партизан - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, уранці 9 грудня в окупованому Донецьку прогримів вибух - у центрі міста вибухнув позашляховик. У центрі Донецька підірвали начальника Оленівської колонії, у якій стався теракт проти полонених бійців ЗСУ.

У ніч проти 17 січня в Краснодарському краї РФ влаштували диверсію. Невідомі підпалили вежі зв’язку.

Крім того, партизани влаштували диверсію на залізниці у Москві. Вона з'єднує російську столицю з Курською областю. У результаті диверсії було порушено логістику окупантів.

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Рух Атеш Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.



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