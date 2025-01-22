Успішний удар: розвідники знищили важливе супутникове обладнання РФ - деталі

Коротко:
- Розвідники вдарили по позиціях росіян у Курській області
- Там знаходилось важливе супутникове обладнання
- По позиціям працювали FPV-дрони
Розвідники успішно вдарили FPV-дронами по позиціях російської армії у Тьоткіно Курської області. Вдалось знищити важливе супутникове обладнання. Про це повідомили в ГУР.
Зазначається, що бійці ГУР МО України 17 січня у районі населеного пункту Тьоткіно виявили ворожу позицію, де знаходилося важливе супутникове обладнання.
"По позиціям окупантів почали працювати FPV-дрони. Українські дрони вразили російські супутникові пристрої Ямал-401, Ямал-402 та Ямал-300К, які працюють у Ка-діапазоні частот", - йдеться у повідомленні.
У ГУР також додали, що вогневого ураження завдано зокрема по укриттю з особовим складом ворожого розрахунку.
Удар ГУР по позиціям окупантів - відео:
Удари по армії РФ - що відомо
Як повідомляв Главред, у трамвайному депо "Руч’ї" міста Санкт-Петербург країни-агресора РФ, у суботу, 18 січня, було знищено локомотив 3M62У. Знищений локомотив використовувався в забезпеченні логістики російської окупаційної армії.
Також відомо, що 18 січня Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони успішно вразили важливу точку для армії окупантів. Під удар потрапила база Роснєфті, що у населеному пункті Людиново Калузької області Росії.
Крім того, в окупованому РФ районі Запорізької області Сили оборони уразили місце розташування російських загарбників.
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Що таке ГУР?
Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.
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