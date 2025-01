Північна Корея направить на Курщину підкріплення із нових солдатів КНДР - NYT

Головне:

Минулої осені Північна Корея направила в країну-агресорку Росію близько 11 тисяч своїх військових для участі у бойових діях на території Курської області на боці РФ.

Як пише видання The New York Times, ще на початку грудня 2024 року стало відомо, що близько третини північнокорейців, які прибули на російську територію, загинули або отримали поранення. А за останніми даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського втрати КНДР вже становлять майже половину від відправлених в Росію військових.

Високопоставлений чиновник оборонного відомства США повідомив, що тепер КНДР готується відправити протягом наступних двох місяців до Росії підкріплення із нових північнокорейських військових.

Наразі невідомо, про яку кількість йде мова, як і те, наскільки помічним для Росії буде таке рішення Північної Кореї. Однак видання зазначає, що солдатів КНДР, які воюють на боці ворога російське командування використовує окремо від власних угруповань військ.

Північнокорейців направляють на окремі ділянки для штурмів і при цьому майже не виділяють їм бронетехніку для наступу. Союзницьким військам РФ доводиться рухатися під сильним вогнем, через мінні поля, внаслідок чого військові з КНДР і зазнають таких великих втрат.

Напередодні стало відомо, що у Курській області країни-агресорки Росії відбувся запеклий бій між операторами ССО ЗСУ та північнокорейськими військовими, внаслідок якого ворожі сили зазнали втрат.

Раніше також генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун повідомив, що солдати з КНДР не показали своєї могутності і навпаки - налякані тим, що відбувається у Курській області.

Нагадаємо, Главред писав, що Північна Корея окрім живої сили перекинула до РФ техніку та боєприпаси. Так нещодавно війська КНДР розгорнули у Курській області власну унікальну систему ППО. Проте росіяни вирішили її знищити.

Більше новин про ситуацію на Курщині:

Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.