Сім ударів рознесли склади боєприпасів РФ: СБУ влаштувала потужну 'бавовну'

СБУ знищила два склади з боєприпасами на окупованій Луганщині.

СБУ влаштувала потужну "бавовну" на Луганщині / Колаж: Главред, фото: СБУ, 57 окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка

Що відомо:

СБУ вдарила по двох складах боєприпасів РФ на Луганщині

Зафіксовано щонайменше сім влучань

На складах спалахнули пожежі

У ніч на 19 серпня далекобійні дрони Служби безпеки України завдали удару по двох складах боєприпасів росіян на тимчасово окуповній території Луганської області. Зафіксовано щонайменше сім влучань, які спричинили потужні пожежі. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Склади, по яких було завдано удару, розташовані у населеному пункті Білокуракине. Як зазначили в СБУ, це селище має стратегічне значення, оскільки розташоване на залізничній гілці, якою Росія постачає боєприпаси на фронт, зокрема на Покровський напрямок.

За попередньою інформацією, дрони СБУ щонайменше сім разів влучили по території складів. Після серії вибухів спалахнула потужна пожежа, яку також зафіксував міжнародний сервіс FIRMS, що відстежує загоряння у реальному часі по всьому світу.

"СБУ продовжує системні удари в тил ворога, щоб знизити наступальні можливості армії рф на фронті. Знищення ворожих боєприпасів напряму допомагає нашим воїнам, які мужньо стримують штурми росіян. Демілітаризація військових складів та техніки окупантів триватиме й надалі", - йдеться у повідомленні.

Чому удари по інфраструктурі небезпечні для РФ

Економічний експерт Тарас Загаородній підкреслив, що інтенсивність українських ударів по території РФ значно зросла. Основну увагу зосереджено на залізничній інфраструктурі. За його словами, судячи з географії атак, під удари потрапляють ділянки, що забезпечують постачання російських військ в Україні.

"А це може бути заділом на майбутнє, адже навіть дестабілізація однієї гілки викликає дестабілізацію всієї системи. Залізниця - це теж слабке місце Росії: якщо вибити залізницю, в РФ буде просто економічна катастрофа", - наголосив він.

Операції СБУ - останні новини

Як повідомляв Главред, 9 серпня безпілотники СБУ уразили логістичний хаб у Кзил-Юлі (Татарстан), де зберігалися готові "Шахеди" та іноземні комплектуючі. Удар було нанесено на відстань близько 1300 км від України.

Також 11 серпня далекобійні дрони СБУ атакували виробничі потужності "Арзамаського приладобудівного заводу ім. Пландіна" в Нижегородській області РФ. Безпілотники здійснили щонайменше чотири влучання. Завод виробляє компоненти для ракет Х-32 та Х-101.

Крім цього, 12 серпня СБУ вдруге за тиждень атакувала термінал зберігання дронів Shahed у Кзил-Юлі, Татарстан (1300 км від України). Уражено склад із готовими дронами та комплектуючими.

Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

