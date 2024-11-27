Призначення Трампа по Україні та вступ до ЄС: головні новини України (дайджест)

Новини України станом на 22:00 27 листопада: ключові події дня, включаючи військові операції, дипломатичні ініціативи та важливі рішення всередині країни.

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Головні новини України станом на 22:00 27 листопада / Колаж Главред, фото: 93 ОМБр Холодний Яр, УНІАН, Donald J.Trump

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда :

У Києві вночі збивали дрони: через атаку РФ постраждали люди

У ніч на 27 листопада в Києві працювали сили протиповітряної оборони через атаку ворожих ударних БПЛА. Унаслідок падіння уламків збитого дрона є постраждалі.

Близько другої години ночі в Повітряних силах ЗСУ повідомили про наближення дрона до столиці України. У місті оголосили повітряну тривогу, а всіх городян закликали перебувати в укриттях до відбою.

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Армія РФ окупувала два населені пункти на Донбасі - DeepState

Російська армія окупувала Новоселидівку на Курахівському напрямку та Петрівку на Покровському напрямку Донецької області.

Про це в ніч на 27 листопада повідомили аналітики проєкту DeepState.

Кремль проти "заморожування" лінії фронту: в ISW розкрили план РФ на області України

Країна-агресорка Росія продовжує демонструвати наміри щодо захоплення набагато більшої частини української територій, ніж зараз займає. Аналітики Інститут вивчення війни також вважають, що Москва не бажає йти на компроміси чи брати участь у переговорах, не залежно від того, хто виступав би посередником.

У Кремлі й досі лунають заяви про небажання заморожувати поточну лінію фронту чи створювати якісь демілітаризовані зони.

За даними ISW, директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін, зазначив, що Кремль нібито готовий до переговорів. Втім, він категорично відкинув будь-яке "заморожування" лінії фронту чи створення демілітаризованих зон.

Росія може готувати наступ на Запоріжжя: військові розкрили ситуацію на фронті

Росія може готувати наступ на Запоріжжя. Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що на Запорізькому напрямку відбувається накопичення сил ворога.

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив, що російська армія переміщає на передові позиції на півдні Запорізької області підготовлені штурмові групи. За його словами, ворог може планувати штурми на півдні регіону.

Армія РФ за місяць окупувала територію України розміром із пів-Лондона - Reuters

Армія країни-агресора РФ просувається в Україні найшвидшими темпами з перших днів вторгнення у 2022 році, захопивши за останній місяць територію розміром із половину Лондона. Про це пише Reuters із посиланням на аналітиків і військових блогерів.

Видання зазначає, що за останній тиждень російська армія захопила майже 235 кв. км території України, що є тижневим рекордом для 2024 року. У листопаді російські війська захопили 600 кв. км.

Київщина була під ударом дронів: що відомо про наслідки російської атаки

У ніч на 27 листопада російська окупаційна армія атакувала дронами Київську область. Усі ворожі БПЛА були збиті. Постраждалих немає.

Як розповів начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, влучень в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не допущено.

Байден в останній момент попросив у Конгресу 24 млрд доларів для України - ЗМІ

Залишаючи Білий дім, президент США Джо Байден в останню хвилину звернувся до Конгресу з проханням надати 24 млрд дол. допомоги Україні, щоб посилити її військову підтримку та поповнити запаси Сполучених Штатів, які скоротилися.

Згідно з запитом, адміністративно-бюджетне управління Білого дому припустило, що Конгрес може включити оновлену допомогу до свого рішення, щоб запобігти шатдауну уряду наступного місяця, йдеться у матеріалі New York Post.

У Криму - вибухи, у роспабліках - паніка: що відбувається на окупованому півострові

У середу, 27 листопада, в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Над Севастополем було видно дим. Гауляйтер міста Михайло Развожаєв заявив про "комбіновану атаку ЗСУ". Тим часом жителі Криму дуже стурбовані тим, що перед вибухами не звучав звук повітряної тривоги.

Путін розв’язав собі руки до застовування ядерки: експерт видав заяву про переговори

Главред поговорив із політичним експертом, професором кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максимом Розумним. Експерт пояснив, для яких дій Путін розв’язав собі руки, підписавши оновлену ядерну доктрину - до чого тут Україна.

"Це чергова "червона лінія" і озвучування погроз. Тобто це елемент залякування України та її партнерів. Прямої вказівки на те, що Москва застосує ядерну зброю проти України, в цьому документі немає, не було її й у попередньому. Оновлення ядерних доктрин відбуваються періодично, і в них вноситься дедалі більше приводів для застосування ядерної зброї. І зараз виглядає так, що Росія себе взагалі нічим не стримує і може застосувати ядерку в будь-який момент", - вважає Розумний.

Офіційно: Ізраїль і "Хезболла" домовилися про припинення вогню - Байден

Ізраїль та Ліван погодилися припинити бойові дії. Про це повідомив у соцмережі Х президент США Джо Байден.

За його словами, угода про припинення вогню набула чинності у ніч на середу.

"Сьогодні я маю добрі новини з Близького Сходу. Я розмовляв з прем'єр-міністрами Лівану та Ізраїлю. І я радий повідомити: вони прийняли пропозицію Сполучених Штатів про припинення руйнівного конфлікту між Ізраїлем і "Хезболлою", - написав Байден.

Окупанти готуються до наступу на Дніпропетровщину: в ISW розкрили деталі

Країна-агресор Росія прагне захопити якомога більше українських територій, зокрема й у Дніпропетровській області. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW зазначають, що військове командування РФ імовірно розглядає можливість наступу на південно-східну частину Дніпропетровської області.

Окупанти не обмежаться Донбасом: в ЗСУ розкрили цинічні плани ворога

Російські окупанти не відмовляються від свої загарбницьких цілей і прагнуть захопити якомога більше українських територій. Про це розповів командир екіпажу БпЛА "Кара Небесна" 4-ї Бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш в етері "Еспресо".

За його словами, ворог не планує обмежуватися лише Донеччиною.

170 грн за пачку: в Україні раптово злетять ціни на цигарки

В Україні раптово подорожчають цигарки. Мінімальна вартість пачки вже в 2025 році може бути на рівні 130 грн. Це пов'язано з закликом Європейської комісії збільшити акцизні ставки на тютюнові вироби, щоб гармонізувати їх з європейськими. Про це йдеться у звіті Єврокомісії у рамках пакета розширення ЄС у 2024 році.

Нині акцизна ставка на тютюнові вироби в Україні становить близько 59 євро за 1000 штук. Тоді як в країнах ЄС податок на сигарети перевищує 90 євро та сягає 177 євро на 1000 штук.

Удар "Орєшніком" по Дніпру: у Reuters розкрили, чим небезпечна ракета для України

Аналітики повідомили, що нова російська балістична ракета, яка влучила по Дніпру 21 листопада мала кілька боєголовок. Втім, вона не мала вибухівки, а тому завдала невеликої шкоди.

У Reuters із посиланням на два високопоставлених джерела в українському уряді повідомили, що ракета несла фіктивні боєголовки. З його слів, нібито саме тому завдані збитки були "досить незначні".

Тим часом другий співрозмовник наголосив на тому, що "ракета була без вибухівки, не було типів вибухів, як ми очікували.

Десятки тисяч жертв агресії РФ: ЗМІ назвали кількість загиблих українських військових

За даними західної розвідки, представників оборонного відомства, а також ресурсу Ualosses, Україна могла втратити від 60 до 100 тисяч військових загиблими за роки повномасштабного вторгнення агресора РФ, а ще близько 400 тисяч солдатів могли отримати важкі поранення.

"Дані дають приблизне уявлення про кількість загиблих. Вони припускають, що на сьогоднішній день загинуло щонайменше 60 000-100 000 українських солдатів. Можливо, ще 400 000 отримали поранення, які не дають їм змоги продовжувати боротьбу. Ці цифри не включають загиблих серед цивільного населення", - пише видання The Economist.

На що росіяни перетворили Бахмут: військовий розкрив ситуацію

Речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що російські окупанти використовують шахти в окупованому Бахмуті Донецької області у військових цілях.

"На сьогодні Бахмут на тимчасово окупованій території слугує першим пунктом для тимчасової дислокації 98-ї повітряної десантної дивізії та 3-го армійського корпусу. Місто стало шахтами ворога", - заявив речник в ефірі телемарафону.

Росіяни застосували нову тактику на фронті: в ЗСУ розповіли, що змінилось

Російські окупанти змінили тактику наступальних дій на фронті, застосовуючи тактику просування та просочування штурмових груп, які діють у кілька хвиль. Про це речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин розповів у коментарі LIGA.net.

РФ накопичила ракети Х-101 та "Іскандер": ГУР попередило про можливу масовану атаку

Країна-агресорка Росія накопичила понад крилаті ракети Х-101 і балістичні ракети "Іскандер", повідомив заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.

Скібіцький підтвердив інформацію про накопичення ворогом понад 200 ракет Х-101 і 300 ракет "Іскандер".

"Так, справді є виробництво. Останні публікації, які з’явилися у засобах масової інформації, вони коректні", - зазначив він у коментарі "Новини Live".

Україну накриє густий туман та ожеледиця: у 13 областях підвищений рівень небезпеки

У четвер, 28 листопада, в Україні оголосили перший рівень небезпеки через несприятливі погодні умови. У Києві та ще кількох областях очікується густий туман, який значно знизить видимість на дорогах. Про це повідомив Укргідрометцентр та КМВА.

За даними Укргідрометцентру вночі та вранці у Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Тернопільській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Вінницькій областях прогнозується туман. Видимість - 200-500 м.

"I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови призведуть до порушення руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

"За ним прийдуть санітари": що буде з Путіним і РФ у разі ядерного удару - Розумний

Якщо російський диктатор Володимир Путін, то Росія опиниться в повній міжнародній ізоляції. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний.

Водночас він акцентував на тому, що ядерний удар не вирішить жодної з проблем Путіна.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що переговори з Росією можуть розпочатися лише за умови повернення до ситуації, що існувала 23 лютого 2022 року. Про це він написав у статті для Dagens Industri.

Єрмак підкреслив, що конструктивні переговори можливі лише за умови, коли всі сторони конфлікту справді прагнуть припинення війни.

Російські окупаційні війська посилюють фортифікаційні споруди в районі Кінбурнської коси, заявив речник Сил оборони Півдня, полковник Владислав Волошин.

Ворог прагне тримати під своїм контролем гирло Дніпра і намагається перешкодити Силам оборони України висадити десант на цій косі, наголосив він в ефірі інформаційного телемарафону.

Є 5 пунктів з Плану перемоги, які приведуть до перемоги у 2025 році - Єрмак

Завершити війну у 2025 році допоможуть п'ять пунктів з Плану перемоги Володимира Зеленського. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє Dagens industri.

Зеленський назвав імовірні терміни вступу України до Євросоюзу

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість у тому, що Україна вступить до Європейського Союзу під час роботи нині чинного керівництва Європейської комісії.

Про це він написав у соцмережі Х, вітаючи президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн із затвердженням нового складу комісії.

"Бажаю новій Європейській комісії успіхів у зміцненні об'єднаної Європи та підвищенні ролі ЄС як світового лідера", - наголосив глава держави.

ЄС затвердив бюджет на 2025 рік: скільки мільярдів євро виділили Україні

Європарламент ухвалив бюджет ЄС на 2025 рік, у якому заклали кошти для України. Його вже підписала президентка Європарламенту Роберта Мецола. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на пресслужбу Європарламенту.

За бюджет проголосували 418 депутатів, проти були 185 депутатів і ще 67 утримались. Кошторис збільшили на 6% (10 мільярдів євро). Бюджет ЄС на 2025 рік складає 199,4 мільярдів євро. У рамках програми Ukraine Facility для України виділили 15,2 мільярдів євро.

В Україні рекордно зростуть податки: в уряді зробили гучну заяву і назвали терміни

Вже найближчими днями будуть підписані важливі закони про державний бюджет на 2025 рік та про зміни до податкового кодексу, зокрема підвищення військового збору до 5%. Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі національного телемарафону, вони набудуть чинності з 1 грудня.

"Жодних "вступів в силу заднім числом" не буде. Тобто після підписання закону парламент ухвалить правку, якою всі положення цього закону наберуть чинності не раніше 1 грудня 2024 року", - заявив Шмигаль.

Мороз, сніг та дуже сильний туман: синоптики оголосили штормове попередження

Погода в Україні 28 листопада буде трохи сніжною, холодною та дуже туманною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Все через дуже сильний туман з видимістю 200-500 метрів.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що найближчим часом в Україні буде волога погода, але істотні опади не прогнозуються. Вночі можуть бути невеликі морози.

Пропонував більше зброї Києву: ЗМІ про кандидата Трампа на посланця по Україні

Генерала у відставці Кіта Келлога, який раніше представив план припинення війни, обраний президентом США Дональд Трамп розглядає як кандидата на посаду свого спецпредставника для перемовин для досягнення миру в Україні.

Як передає Reuters, Келлог є одним із кількох потенційних кандидатів на роль спецпредставника з питань миру в Україні, а раніше він працював в адміністрації Трампа під час його першого президентського терміну (2017-2021 роки) на посадах глави апарату Ради національної безпеки.

Графіки вимкнення світла на 28 листопада: як довго не буде електроенергії

В Україні у четвер, 28 листопада, будуть діяти графіки вимкнення світла. Їх вводять майже на весь день. Про це повідомляє Укренерго.

Для побутових споживачів вводять графіки вимкнення світла в обсязі однієї черги. Вони будуть запроваджені з 8:00 до 19:00. Також будуть діяти графіки для промисловості та бізнесу у період з 7:00 до 20:00.

Історичне підвищення податків в Україні: кому та коли доведеться платити більше

10 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект, яким передбачається суттєве підвищення податків. Документ, який вже деякі називають "історичним" покликаний залучити кошти до держбюджету для фінансування української армії. Зокрема, за даними народного депутата від партії "Голос" Ярослава Железняка, податкові зміни додатково принесуть бюджету 137 мільярдів гривень в наступному році.

Главред з’ясував, набере чинності законопроект про рекордне підняття податків, та кого воно "зачепить".

США тиснуть на Київ: у Reuters розкрили, до чого закликають Україну

Україна повинна знизити мобілізаційний вік до 18 років. Посилення мобілізації може змінити ситуацію на фронті. Про це заявив високопоставлений чиновник адміністрації США, пише Reuters.

За його словами, Росія має стабільний прогрес на сході України та на Курському напрямку. Там російські війська починають просуватися вперед, відтісняючи позиції ЗСУ.

Американський високопосадовець заявив, що Україні необхідно мобілізувати більше солдатів і активніше готувати нові підрозділи для боротьби з російськими окупантами.

Імовірність переговорів із РФ: в ОП відповіли на запитання щодо "заморозки війни"

Країна-агресор РФ не хоче переговорів і не зупинятиме війну з Україною доти, доки її не примусять до об'єктивного переговорного процесу, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Трамп обрав спецпредставника по Україні: наскільки зросли шанси на мир - деталі

Обраний президент США Дональд Трамп оголосив, що обрав кандидатуру генерала у відставці 80-річного Кіта Келлога на посаду свого "спеціального представника з питань України та Росії".

Своє рішення Трамп оголосив у соцмережі Truth Social.

За словами майбутнього американського президента, Келлог, який стане спецпосланником з питань України та Росії, "має видатну військову та ділову кар'єру", зокрема досвід у сфері національної безпеки.

"Є системи ППО": Зеленський зробив заяву щодо протидії новим ракетам РФ

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Зокрема, обговорювалась тема протидії новим балістичним ракетам РФ. Про це Володимир Зеленський повідомив під час вечірнього звернення в Telegram.

Президент України подякував за організацію позачергового засідання Ради Україна – НАТО, яке відбулося на запит української сторони. Під час засідання було представлено детальну інформацію про застосування Росією нової балістичної ракети по Дніпру.

Північна Корея завалила РФ зброєю: у США попередили про нову небезпечну поставку

Північна Корея готується передати Росії нову партію балістичних ракет, які використовуються для ударів по українських містах. Китай має вплинути на КНДР для запобігання ескалації. Про це на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку повідомив представник США зі спеціальних політичних питань, посол Роберт Вуд.

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