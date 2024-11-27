170 грн за пачку: в Україні раптово злетять ціни на цигарки

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- Україна підвищить акцизні ставки на тютюнові вироби
- Вартість пачки цигарок може зрости удвічі
В Україні раптово подорожчають цигарки. Мінімальна вартість пачки вже в 2025 році може бути на рівні 130 грн. Це пов'язано з закликом Європейської комісії збільшити акцизні ставки на тютюнові вироби, щоб гармонізувати їх з європейськими. Про це йдеться у звіті Єврокомісії у рамках пакета розширення ЄС у 2024 році.
Нині акцизна ставка на тютюнові вироби в Україні становить близько 59 євро за 1000 штук. Тоді як в країнах ЄС податок на сигарети перевищує 90 євро та сягає 177 євро на 1000 штук.
"Щодо акцизних зборів на тютюнові вироби, то Податковий кодекс України в цілому узгоджений із законодавством ЄС. Подальшого узгодження потребують різні категорії тютюнових виробів та ставки акцизного збору, що застосовуються відповідно до норм ЄС", – сказано у звіті ЄК.
Таким чином, вартість цигарок в Україн може зрости майже в половину:
- 2024 рік – 92,8 грн за пачку;
- 2025 рік – 127,4 грн за пачку;
- 2026 рік – 142,1 грн за пачку;
- 2027 рік – 155,8 грн за пачку;
- 2028 рік – 173,6 грн за пачку.
Відповідний законопроект №11090 був поданий прем'єрміністром Денисом Шмигалем до Ради 18 березня. Його планують розглянути у грудні цього року. Законопроект передбачає:
- переведення ставок акцизного податку на тютюнові вироби в євро;
- продовження чинного акцизного графіку до 2028 року для остаточного досягнення мінімального рівня, встановленого в ЄС (90 євро за 1000 штук сигарет);
- імплементацію європейської практики щодо оподаткування ТВЕН в частині диференціації акцизних ставок порівняно із сигаретами.
Норму про зростання акцизів на цигарки вже заклали у проекті бюджету на 2025 рік. Очікується, що це принесе держбюджету 21,7 млрд грн.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Нагадаємо, ціни на овочі, мʼясо, яйця та олію в Україні продовжуватимуть зростати і взимку, і навесні. Овочі дорожчатимуть через проблеми з їх зберіганням, а імпорт додасть вартості.
Також в Україні спостерігається зниження цін на моркву, повідомили аналітики EastFruit. Наразі моркву відвантажують по 15-23 грн/кг, що на 21% дешевше порівняно з минулим тижнем.
Як повідомляв Главред, ціни на продукти в Україні різко підскочили в листопаді, але в перші два тижні грудня залишатимуться на поточному рівні. Водночас високий попит на товари перед святами може спричинити підвищення цін, особливо на м'ясо, копченості, рибу та яйця.
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