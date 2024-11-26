'Наступ на Запоріжжя': у Зеленського розкрили плани окупантів

Важливо, щоб військові говорили суспільству, які можливості має ворог, вважає Андрій Коваленко.

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Інформація про наступ на Запоріжжя не відповідає дійсності - ЦПД / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, DeepState

Головне із заяви Коваленка:

Наступ РФ на місто Запоріжжя - фейк

Росія готує кампанію з дезінформації

Агресор Росія найближчим часом активно розвиватиме кампанію, спрямовану на дезінформацію про нібито наступ на Запоріжжя. Дії на адмінкордоні Донецької та Запорізької областей подаватимуться так, нібито йдеться про наступальні дії на обласний центр. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

В ефірі Ми-Україна він розповів про те, що станом на зараз інформація про "наступ на Запоріжжя" є неправдивою.

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"Ключова історія - це Запоріжжя буде. Вони намагатимуться подавати ці дії, які відбуваються на кордоні Запорізької та Донецької областей, як повноцінний наступ на Запоріжжя, що не відповідає дійсності на сьогодні. Але вони будуть всіляко запевняти, що в них є ресурс, щоб до кінця року наступати на Запоріжжя. Це одна з таких хвилюючих тем, яку вони будуть поширювати", - пояснив ситуацію чиновник.

За його словами, незалежні журналісти, які працюють над військовою тематикою, надають правдиві відомості і мають продовжувати це робити. Водночас і військові мають говорити суспільству, які можливості є в окупантів.

"Але і ми зі свого боку будемо правду говорити. З іншого боку, важливо, щоб військові також розповідали, на що у ворога є сили, а на що їх недостатньо", - наголосив Андрій Коваленко.

Оріхів - населений пункт, у районі якого атакують окупанти / Інфографіка: Главред

Загроза наступу на Запоріжжя - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, у Росії немає планів брати Запоріжжя , вважає військовослужбовець із позивним Алекс.

На думку військового, для такої операції ворогу знадобилося б угруповання в кілька сотень тисяч солдатів. Завдання окупантів - поліпшити свої позиції на полі бою перед можливими перемовинами.

Ймовірно, війська РФ планують спробувати пробити оборону ЗСУ на Запорізькому напрямку , щоб зрозуміти, чи здатні вони просунутися далі, вважає заступник командира Третьої штурмової, майор Максим Жорін.

На його думку, зараз на цьому напрямку немає ворожих сил, здатних дійти до Запоріжжя або до річки Дніпро.

У РФ зараз немає можливості захопити Запоріжжя , сказав колишній голова Служби зовнішньої розвідки, генерал армії Микола Маломуж. На підступах до Запорізького напрямку зосереджено близько 30-40 тисяч окупантів, проте вони не є єдиною ударною силою.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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