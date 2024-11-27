Є 5 пунктів з Плану перемоги, які приведуть до перемоги у 2025 році - Єрмак

Реалізація трьох перших пунктів Плану перемоги допоможе Україні зайняти вигідну переговорну позицію.

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5 пунктів з Плану Зеленського, які приведуть до перемоги у 2025 році / Колаж: Главред, фото: ОП

Завершити війну у 2025 році допоможуть п'ять пунктів з Плану перемоги Володимира Зеленського. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє Dagens industri.

Цей план посилює Формулу миру і складається з таких пунктів:

Запрошення України до НАТО. Збільшення військової підтримки без обмежень на використання зброї. Пакет неядерних засобів стримування. Надання партнерам доступу до критичної сировини України. Заміна військових контингентів США в Європі українськими частинами.

"Як наголосив Президент Зеленський, "якщо почати рухатися за цим планом зараз, то закінчити війну можна не пізніше наступного року", - сказав Андрій Єрмак.

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Реалізація трьох перших пунктів Плану перемоги допоможе Україні зайняти вигідну переговорну позицію.

"Надання запрошення Україні не створить жодних зобов’язань для союзників по НАТО згідно з 5 статтею. Однак це б змусило Росію повернутися до дипломатії та підірвало би бажання Путіна продовжувати війну", - сказав Єрмак.

План стійкості Зеленського - головні новини

Главред писав, що 19 листопада президент України Володимир Зеленський представив під час виступу у Верховній Раді План стійкості, який складається з 10 пунктів.

Що відомо про План перемоги Зеленського / Інфографіка: Главред

Петро Олещук пояснив витівку Зеленського та розповів, навіщо потрібен цей План стійкості. За словами Олещука, план "досить неоднорідний". Зокрема, він складається з багатьох компонентів, частину з яких можна реалізувати досить оперативно, а для інших знадобляться серйозні ресурси і значні зусилля.

За його словами, на цьому тлі план стійкості виглядає як формат комунікації із суспільством, який обрав для себе президент України.

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