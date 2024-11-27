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Північна Корея завалила РФ зброєю: у США попередили про нову небезпечну поставку

Руслана Заклінська
27 листопада 2024, 21:32
763
Китай має вплив на КНДР і повинен використати його для запобігання ескалації, наголосив представник США.
Північна Корея завалила РФ зброєю: у США попередили про нову небезпечну поставку
КНДР готується передати Росії додаткові балістичні ракети / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, kcna.kp

Коротко:

  • КНДР готується передати Росії нову партію балістичних ракет для атак по Україні
  • У 2023 році КНДР вже передала Росії понад 18 тисяч контейнерів зі снарядами і 100 балістичних ракет
  • РФ надає КНДР системи ППО і технології для розвитку військового виробництва

Північна Корея готується передати Росії нову партію балістичних ракет, які використовуються для ударів по українських містах. Китай має вплинути на КНДР для запобігання ескалації. Про це на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку повідомив представник США зі спеціальних політичних питань, посол Роберт Вуд.

За словами дипломата, Росія активно звертається до країн-партнерів, таких як КНДР та Іран, для постачання зброї, що є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН. У 2023 році Пхеньян незаконно передав Росії понад 18 тисяч контейнерів із снарядами та матеріалами для боєприпасів та більше 100 балістичних ракет, які використовувалися для атак на Київ, Запоріжжя та інші міста.

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"КНДР готується передати ще більше балістичних ракет. У нас також є інформація, що в конфлікті починають використовувати велику кількість 170-міліметрових самохідних артилерійських установок дальнього радіусу дії і 240-міліметрових реактивних систем залпового вогню походженням з Північної Кореї", - зазначив Вуд.

Крім цього, Північна Корея відправила до Росії понад 10 тисяч військовослужбовців. Натомість Росія забезпечує Пхеньян сучасними системами протиповітряної оборони, пальним і технологіями подвійного призначення для розвитку військового виробництва.

"У зв'язку з цим ми зазначаємо, що Китай має вплив і можливості, коли йдеться про КНДР, і йому необхідно терміново використати цей вплив, щоб запобігти подальшій ескалації конфлікту", - наголосив Вуд.

За даними посла Південної Кореї при ООН Джонкука Хванга, Пхеньян вже передав Росії близько 9,4 мільйона артилерійських снарядів.

Варто зазначити, що співпраця між КНДР і Росією посилилася після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Обидві країни уклали угоду, що передбачає надання одна одній військової допомоги у разі збройної агресії проти однієї зі сторін.

Північна Корея завалила РФ зброєю: у США попередили про нову небезпечну поставку
НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Допомога КНДР Кремлю у війні проти України - новини за темою

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що на території Росії вже розміщено 11 тисяч північнокорейських військових, і їх кількість може зрости до 100 тисяч. За даними України та її союзників, КНДР також постачає Росії зброю і війська для війни проти України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Північна Корея хоче отримати доступ до російських ракетних, ядерних і військових технологій в обмін на участь в агресії проти України.

Як повідомляв Главред, північнокорейські війська, що прибули до Росії, можуть найближчим часом долучитися до бойових дій проти України, заявив міністр оборони США Ллойд Остін. Росія постачає КНДР паливо та зброю в обмін на військову підтримку.

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Що таке Рада безпеки ООН

Рада Безпеки ООН - постійний орган Організації Об'єднаних Націй, на який, відповідно до статті 24 Статуту ООН, покладено відповідальність за підтримку міжнародного миру та безпеки. Рада Безпеки входить до 6 "головних органів" ООН. Рада Безпеки проводить свої засідання у Нью-Йорку, коли в цьому виникає необхідність. На відміну від інших органів ООН, тільки Рада Безпеки має право ухвалювати рішення, обов'язкові для виконання всіма членами ООН.

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