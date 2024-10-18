Мобілізація з 18 років: Умеров відповів на питання щодо зниження призовного віку

В Україні проводиться мобілізація відповідно до закону, підкреслив міністр оборони.

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Рустем Умеров прокоментував питання мобілізації в Україні / Колаж: Главред, Фото: t.me/ministry_of_defense_ua, president.gov.ua

Міністр оборони України Рустем Умеров прокоментував інформацію про можливий тиск на Україну з приводу зниження призовного віку до 18 років.

Як наголосив він у Брюсселі на полях зустрічі міністрів оборони країн-членів Організації Північноатлантичного договору, у межах якої також відбулося засідання Ради Україна-НАТО, Міноборони не коментує чуток про мобілізацію в Україні, а призов проводять у межах чинного законодавства, передає "Інтерфакс-Україна".

"Обговорення (під час засідання Ради Україна-НАТО - ред.) питання мобілізації не було. Ми не коментуємо чуток. Коли мене запитують про мобілізацію, я кажу, що ми проводимо мобілізацію відповідно до закону, ухваленого українським парламентом, у якому визначено чіткі критерії", - зазначив глава Міноборони.

За його словами, під час обговорень у партнерів іноді виникає запитання про те, чому в Україні не проводять мобілізацію людей, які молодші за 18 років.

Хто такий Рустем Умєров Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи. Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим". У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

"Ми їм пояснюємо, що це умова Верховної Ради, яка дозволила нам мобілізувати з 25 до 60. Зараз ми працюємо в рамках норм чинного законодавства", - пояснив очільник МО.

Дивіться відео - зниження призовного віку до 25 років, як це вплине на армію України:

Як відомо, раніше радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко підтвердив факт тиску на президента Володимира Зеленського з боку американських політиків обох партій - і Демократичної, і Республіканської - у питанні зниження мобілізаційного віку.

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що мобілізацію деяких категорій можуть призупинити. Відповідний законопроєкт все ще на розгляді парламенту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Генштаб розглядає пропозиції, які передбачають добровільний призов без залучення ТЦК. У таких випадках підбір мотивованих бійців доручать командирам військових частин.

Як повідомлялося раніше, свої облікові дані оновили вже 4,6 млн військовозобов'язаних, призовників і резервістів, що значно перевищує потреби війська на зараз.

/ фото: Главред

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