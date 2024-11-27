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Десятки тисяч жертв агресії РФ: ЗМІ назвали кількість загиблих українських військових

Олексій Тесля
27 листопада 2024, 14:51
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Реальна частка чоловіків, загиблих на війні, може бути вищою, а ще є ті, хто дістав важкі поранення.
загиблі, всу
Названо кількість загиблих бійців ЗСУ / Колаж: Главред, Фото: vv.gov.ua, Facebook, УНІАН

Ключове:

  • Україна могла втратити від 60 до 100 тисяч військових
  • Росія за цей час втратила близько 200 тисяч солдатів

За даними західної розвідки, представників оборонного відомства, а також ресурсу Ualosses, Україна могла втратити від 60 до 100 тисяч військових загиблими за роки повномасштабного вторгнення агресора РФ, а ще близько 400 тисяч солдатів могли отримати важкі поранення.

"Дані дають приблизне уявлення про кількість загиблих. Вони припускають, що на сьогоднішній день загинуло щонайменше 60 000-100 000 українських солдатів. Можливо, ще 400 000 отримали поранення, які не дають їм змоги продовжувати боротьбу. Ці цифри не включають загиблих серед цивільного населення", - пише видання The Economist.

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При цьому аналізуються дані, опубліковані ресурсом UAlosses, згідно з якими з 2022 року загинуло щонайменше 60 435 українських солдатів. Згідно з оприлюдненими даними, під час війни загинуло понад 0,5% довоєнного населення України - чоловіків призовного віку (18-49 років).

"Дані UAlosses не є вичерпними, і вік не всіх солдатів відомий. Реальна частка чоловіків, які загинули на війні, вища. Ще більша частка тих, хто отримав надто важкі поранення, щоб продовжувати воювати. Якщо припустити, що на кожного загиблого в бою припадає 6-8 тяжкопоранених, то майже кожен 20-й чоловік призовного віку загинув або дістав надто тяжкі поранення, щоб продовжувати воювати", - зазначається в матеріалі.

Водночас автори публікації стверджують, що країна-агресор Росія за цей час втратила близько 200 тисяч солдатів знищеними.

Журналісти акцентують, що в обох країнах кількість загиблих у боях у відсотковому співвідношенні до загальної чисельності населення є вищою, ніж у США під час В'єтнамської та Корейської воєн разом узятих.

"Їхні бойові втрати швидко наближаються до американських втрат у Другій світовій війні. Втрати Росії в Україні з 2022 року, не враховуючи загибелі завербованих нею іноземних бойовиків, затьмарюють кількість втрат від усіх її воєн, починаючи з 1945 року, разом узятих", - ідеться в статті.

Раніше видання The Wall Street Journal опублікувало інформацію про втрати України та Росії у війні. Посилаючись на конфіденційну українську оцінку на початку цього року, у виданні зазначили, що кількість загиблих українських військових становить близько 80 тисяч, а поранених - 400 тисяч.

Як повідомляв Главред, у Верховній Раді назвали приблизну кількість втрат ЗСУ на фронті. Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Роман Костенко зазначив, що названі WSJ цифри є завищеними.

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Що таке The Economist?

The Economist — впливовий щотижневий англомовний журнал. Публікується в Англії з 1843 року. 2006 тираж перевищив мільйон екземплярів, більше половини яких була продана в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.

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