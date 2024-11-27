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Мороз, сніг та дуже сильний туман: синоптики оголосили штормове попередження

Ангеліна Підвисоцька
27 листопада 2024, 19:09
814
Синоптики попереджають про те, що через сильний туман у багатьох областях України буде погана видимість - 200-500 м.
погода
Прогноз погоди в Україні на 28 листопада / фото: Главред

Ви дізнаєтеся:

  • Через що в регіонах оголосили штормове попередження
  • У яких регіонах прогнозують сніг та дощ
  • Де синоптики прогнозують -4

Погода в Україні 28 листопада буде трохи сніжною, холодною та дуже туманною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Все через дуже сильний туман з видимістю 200-500 метрів.

відео дня

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що найближчим часом в Україні буде волога погода, але істотні опади не прогнозуються. Вночі можуть бути невеликі морози.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 28 ноября
Прогноз погоди в Україні на 28 листопада / фото: ventusky

Погода 28 листопада

В Україні 28 листопада буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ у північно-східних, західних областях. У західних, північних та Вінницькій областях буде туман. Вітер буде північно-західний з переходом на південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень від 1° морозу до 4° тепла, на крайньому заході країни, півдні Одещини та в Криму 5-10° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -4

За даними meteoprog, 28 листопада в Україні буде морозно. Найтепліше буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +1...+7 градусів. Найнижча температура буде в Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до -4...+2 градусів.

погода 28 ноября
Прогноз погоди в Україні на 28 листопада / фото: meteoprog

Погода 28 листопада у Києві

У Києві 28 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вночі та вранці буде дуже сильний туман - видимість 200-500 м. Вітер в цей день буде північно-західний з переходом на південно-східний - 5-10 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

"Температура по області вночі 0-3° морозу, вдень 0-3° тепла; у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 28 ноября
Прогноз погоди в Україні на 28 листопада / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що вдарить мороз -12 і буде мокрий сніг – стало відомо, де в Україні сильно похолодає. У вихідні погода в Україні відзначиться зниженням температури і сильними опадами у вигляді мокрого снігу і дощу.

Погода в Україні взимку 2024-2025 буде відносно теплою, а більше половини днів можуть відзначитися більш комфортною температурою. Як прогнозує метеорологиня Віра Балабух, найтеплішим місяцем зими 2024-2025 стане січень.

Раніше Балабух назвала найхолодніший місяць зими. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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