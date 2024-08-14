'Це дало полегшення': як Курська операція допомогла ЗСУ під Бахмутом

Українські військові на Донбасі відчули зменшення кількості російських штурмів.

https://glavred.net/ukraine/eto-dalo-oblegchenie-kak-kurskaya-operaciya-pomogla-vsu-pod-bahmutom-10588664.html Посилання скопійоване

РФ відтягує сили з фронту / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, росЗМІ

Наступ українських військових на Курську область зміг змусити Росію відтягувати свої сили з інших напрямків на фронті. Про це заявив головний сержант 93-ї ОМБр "Холодний Яр" Іван Буряк, повідомляє "Радіо Свобода".

Завдяки цьому наступу значно зменшилася кількість російських штурмів на південному фланзі Бахмута. Однак не варто розслаблятися.

Попри те, що штурми стали менш масованими та інтенсивними, штурми не припиняються. Окупанти намагаються йти в атаку по 2-3 людини.

відео дня

"Це дало часткове полегшення на наших напрямках. Ми знищили 72-гу бригаду на 60%. Через інтенсивні бої вони вже не мають можливості рухатися далі", - сказав він.

Бої в Курській області - останні новини

З початку операції в Курській області - станом на 14 серпня - ЗСУ просунулися на сотні квадратних кілометрів углиб Росії. Сьогодні вдень Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів уже про нові успіхи.

Як писав Главред, Україна формує в Курській області так звану буферну зону - для захисту українських прикордонних регіонів. У межах цієї зони перебуватимуть цивільні росіяни.

Полковник СБУ Роман Костенко підкреслив, що у Москви немає особливих резервів поза полем бою, щоб відбити удар по Курській області. Агресору доведеться або "знімати" підрозділи, які вже воюють, із передової, або залучати резерви, які мали посилити ділянки на Сході або Півдні України. В іншому разі Україну нічого не зупинить піти далі Курська.

Через відсутність вільних резервів російське командування посилює Курський напрямок також строковиками без будь-якого бойового досвіду. Крім того, є повідомлення про насильницьке перекидання відмовників з-під Петербурга.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" і поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред