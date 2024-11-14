"Це не буде угода про мир": у Зеленського розкрили подробиці переговорів із РФ

На думку Михайла Подоляка, для тиску на Росії потрібна економічна та дипломатична єдність.

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РФ потрібно примусити до миру / Колаж: Главред, фото: pixabay, Михайло Подоляк

Ключові тези Подоляка:

Угода про мир з Росією неможлива

Путін може завдати удару в спину Україні

Україна може розпочати переговори з Росією, але лише через інструменти примусу. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

За словами радника ОП, переговори з РФ це не угода про мир, це примус країни-агресор до миру на базі міжнародного права.

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Подоляк додає, що для України важливо встановити відносини з РФ на основі міжнародного права, яке чітко визначає, що можна обговорювати, а що — ні.

"Коли говорять угода про мир, то я не дуже розумію угоду про мир з агресором, який хоче залишитись на вашій території та не відповідати за злочини проти вас. Це вже буде ваша згода закрити очі на його злочини", - сказав він.

Радник глави ОП наголосив, що з Росією потрібно бути дуже обережними, адже Путін може підписати угоду, але водночас він може завдати удару Україні в спину.

"Це концепція РФ. Вони не можуть з вами домовитись, бо вони визнають лише, коли ви сильні, можете чинити спротив і дати здачу. Все інше їх не хвилює і вони прийдуть намагатись дозабрати щось у вас", - підкреслив Подоляк.

Переговори України та РФ - новини за темою

Як раніше писав Главред з посиланням на генсека НАТО Марка Рютте, Україна має самостійно вирішувати, коли розпочати переговори з Росією щодо завершення війни. Альянс повинен продовжувати надавати Україні військову допомогу, щоб країна могла вести переговори з позиції сили.

Нещодавно конгресмен-республіканець від штату Флорида Майк Волц повідомив, що Дональд Трамп хоче "посадити" Україну та Росію за стіл переговорів. За словами республіканця, бачення безпекової політики щодо України залежить від рішення Трампа.

Водночас європейські союзники все більше обговорюють можливість переговорів щодо завершення війни Росії проти України. Деякі з них припускають, що Україні, можливо, доведеться погодитися на територіальні поступки в обмін на гарантії безпеки.

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Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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