Удар 'Орєшніком' по Дніпру: у Reuters розкрили, чим небезпечна ракета для України

Такі боєприпаси, зазвичай, призначені для завдання ядерних ударів великої дальності.

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Що відомо про удар "Орєшніком" по Дніпру / колаж: Главред, фото: ДСНС, Russian Defense Ministry Press Service

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Нова ракета РФ має декілька боєголовок

Путін ударом по Дніпру попереджає Захід

Чим небезпечна ракета "Орешник"

Аналітики повідомили, що нова російська балістична ракета, яка влучила по Дніпру 21 листопада мала кілька боєголовок. Втім, вона не мала вибухівки, а тому завдала невеликої шкоди.

У Reuters із посиланням на два високопоставлених джерела в українському уряді повідомили, що ракета несла фіктивні боєголовки. З його слів, нібито саме тому завдані збитки були "досить незначні".

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Тим часом другий співрозмовник наголосив на тому, що "ракета була без вибухівки, не було типів вибухів, як ми очікували.

"Щось було, але воно не було величезним", - розповіло джерело Reuters.

Зазначається, що обидва співрозмовники розповіли подробиці про нову ракету, запущену військами РФ. Адже західні експерти намагаються дізнатися більше про те, що, за словами офіційних осіб США, було експериментальною ракетою середньої дальності. Такі боєприпаси, зазвичай, призначені для завдання ядерних ударів великої дальності по цілях на відстані тисячі кілометрів.

Що відомо про ракету "Кедр" / Інфографіка: Главред

Також Reuters наголошує, що слова їхніх джерел підтверджують власний опис Кремля щодо використання зброї як попередження Заходу після зняття обмежень на далекобійні удари по території РФ. Своєю чергою, офіційні особи США заявили: ймовірно, Москва володіє лише невеликою кількістю цих ракет, які, вважають західні експерти, нібито походять від балістичної ракети середньої дальності RS-26.

Удари РФ по Дніпру - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що 21 листопада по Дніпру РФ вдарила з комплексу "Кедр". У ГУР розповіли деталі про характеристики і розробку цього ракетного комплексу. Відомо, що на ракеті було встановлено шість бойових частин, кожна з яких оснащена шістьма суббоєприпасами.

Володимир Зеленський розповів подробиці атаки по Дніпру та заявив про удар новою ракетою РФ. Служба безпеки України та Міністерство внутрішніх справ показали уламки російської ракети, яка вдарила по Дніпру.

У ГУР назвали кількість ядерних ракет-носіїв у РФ, які становлять загрозу для України. Відомо, що "Кедр" - це балістична ракета середньої дальності та носій ядерної зброї. Однак, Буданов заявив, що це експериментальна система.

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