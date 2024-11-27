Путін розв’язав собі руки до застовування ядерки: експерт видав заяву про переговори

Підписання Путіним оновленої ядерної доктрини РФ слід розглядати в контексті наближення дати початку переговорів.

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РФ запускає по Україні нові ракети / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот: відео

Ключові тези Розумного:

Путін видав нові "червоні лінії" через ядерну доктрину

РФ може застосувати ядерку будь-коли проти України

Кремль змінив ядерну доктрину, щоб Трамп тиснув на Україну

Главред поговорив із політичним експертом, професором кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максимом Розумним. Експерт пояснив, для яких дій Путін розв’язав собі руки, підписавши оновлену ядерну доктрину - до чого тут Україна.

"Це чергова "червона лінія" і озвучування погроз. Тобто це елемент залякування України та її партнерів. Прямої вказівки на те, що Москва застосує ядерну зброю проти України, в цьому документі немає, не було її й у попередньому. Оновлення ядерних доктрин відбуваються періодично, і в них вноситься дедалі більше приводів для застосування ядерної зброї. І зараз виглядає так, що Росія себе взагалі нічим не стримує і може застосувати ядерку в будь-який момент", - вважає Розумний.

Що відомо про ракету "Кедр" / Інфографіка: Главред

Розумний також пояснив, що можна вибудовувати різні сценарії, але підписання Путіним оновленої ядерної доктрини РФ слід розглядати в контексті наближення дати початку переговорів і можливого заморожування конфлікту.

"Зараз усі готуються до інавгурації Трампа, до того, що він ось-ось почне діяти і тиснути. І цей крок російського керівництва спрямований на те, щоб Трамп тиснув на Україну, а не на Росію, примушував Київ до поступок і непопулярних рішень", - додав експерт.

Дивіться відео про те, чим можуть обернутись для України ядерні погрози РФ:

Удар РФ "Орешником" - останні новини

Нагадаємо, як раніш повідомляв Главред, що аналітики попередили, що РФ скоро може знову запустити ракету "Орєшник". За оцінками аналітиків, вихваляння начебто новітньої зброї Кремлем є частиною інформаційної кампанії, спрямованої на перебільшення військових можливостей Росії з метою тиску на Захід та Україну.

РФ продовжить випробування "Орешника". Російський диктатор Володимир Путін підкреслив, що система є "гарантом суверенітету та територіальної цілісності Росії" і при масованому застосуванні може зрівнятися зі зброєю стратегічного призначення.

Володимир Зеленський уже шукає чим збивати "Орешник" Путіна, адже 21 листопада Росія завдала удару по Дніпру і його околицях. Унаслідок атаки постраждало одне із промислових підприємств міста, тож міністр оборони України займається питанням ППО.

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