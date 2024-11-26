'Суцільні руїни': РФ намагається зруйнувати укріплення ЗСУ, названо напрямок

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- Противник намагається штурмувати позиції українських захисників
- Окупанти не в змозі просуватися великими колонами
Про бої на Вовчанському напрямку розповів речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Євген Романов.
У Вовчанську постійно тривають бойові дії. Противник намагається штурмувати позиції українських захисників, проте тактику він не змінює, наголосив він в ефірі інформаційного телевізійного марафону.
"Хіба, що останнім часом (ворог, - ред.) став частіше використовувати керовані авіабомби та реактивні системи вогнеметні, намагаючись зруйнувати ті укріплення, за які тримаються українські захисники", - зазначив український офіцер.
Водночас він наголосив, що окупанти РФ постійно намагаються тримати українські сили в напрузі, проте вже не в змозі просуватися великими колонами, з важкою бронетехнікою чи йти великою кількістю військ.
"Оскільки ця місцевість дуже специфічна після того, як там тривалий час велися бойові дії. Це суцільні руїни. Немає доріг, те, що є - заміновано", - сказав речник ОТУ "Харків".
Він додав, що на Вовчанському напрямку на чергуванні перебувають вогневі засоби, а в повітрі постійно здійснюється авіарозвідка безпілотними системами та ударними дронами.
"Тобто просунутися в інший спосіб як малими групами противник не може", - резюмував Романов.
Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ контратакували і вибили росіян із заводу у Вовчанську. Водночас російські війська продовжують наступ на Вовчанськ, однак на інших ділянках напрямок їхньої активності дещо послабився.
Нагадаємо, ексголова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів, як ЗСУ відбили агрегатний завод у Вовчанську. Сили оборони України використовували ситуацію з перекиданням російських резервів для захисту Курської області РФ і змогли повернути під свій контроль Вовчанський агрегатний завод у Харківській області.
Як повідомляв Главред, бійці ГУР звільнили Вовчанський агрегатний завод. Українські захисники зачистили всі 30 будівель і взяли полонених.
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Що за місто Вовчанськ?
Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.
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