'Суцільні руїни': РФ намагається зруйнувати укріплення ЗСУ, названо напрямок

Ворог став частіше використовувати керовані авіабомби і реактивні вогнеметні системи.

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ЗСУ відбивають атаки російських окупантів / колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, ОК "Захід"

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Противник намагається штурмувати позиції українських захисників

Окупанти не в змозі просуватися великими колонами

Про бої на Вовчанському напрямку розповів речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Євген Романов.

У Вовчанську постійно тривають бойові дії. Противник намагається штурмувати позиції українських захисників, проте тактику він не змінює, наголосив він в ефірі інформаційного телевізійного марафону.

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"Хіба, що останнім часом (ворог, - ред.) став частіше використовувати керовані авіабомби та реактивні системи вогнеметні, намагаючись зруйнувати ті укріплення, за які тримаються українські захисники", - зазначив український офіцер.

Водночас він наголосив, що окупанти РФ постійно намагаються тримати українські сили в напрузі, проте вже не в змозі просуватися великими колонами, з важкою бронетехнікою чи йти великою кількістю військ.

"Оскільки ця місцевість дуже специфічна після того, як там тривалий час велися бойові дії. Це суцільні руїни. Немає доріг, те, що є - заміновано", - сказав речник ОТУ "Харків".

Він додав, що на Вовчанському напрямку на чергуванні перебувають вогневі засоби, а в повітрі постійно здійснюється авіарозвідка безпілотними системами та ударними дронами.

/ Инфографика: Главред

"Тобто просунутися в інший спосіб як малими групами противник не може", - резюмував Романов.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ контратакували і вибили росіян із заводу у Вовчанську. Водночас російські війська продовжують наступ на Вовчанськ, однак на інших ділянках напрямок їхньої активності дещо послабився.

Нагадаємо, ексголова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів, як ЗСУ відбили агрегатний завод у Вовчанську. Сили оборони України використовували ситуацію з перекиданням російських резервів для захисту Курської області РФ і змогли повернути під свій контроль Вовчанський агрегатний завод у Харківській області.

Як повідомляв Главред, бійці ГУР звільнили Вовчанський агрегатний завод. Українські захисники зачистили всі 30 будівель і взяли полонених.

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Що за місто Вовчанськ? Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.

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