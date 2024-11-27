"Жорстокі бої": РФ збирає резерви на півдні, полковник ЗСУ назвав напрямок

Ворог прагне тримати під своїм контролем гирло Дніпра, наголосив Владислав Волошин.

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ЗСУ відбивають атаки РФ / Колаж: Главред, Фото: Facebook/ab3.army

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Ворог посилює фортифікаційні споруди

РФ відпрацьовує форсування водних перешкод малими групами

Російські окупаційні війська посилюють фортифікаційні споруди в районі Кінбурнської коси, заявив речник Сил оборони Півдня, полковник Владислав Волошин.

Ворог прагне тримати під своїм контролем гирло Дніпра і намагається перешкодити Силам оборони України висадити десант на цій косі, наголосив він в ефірі інформаційного телемарафону.

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"Найімовірніше, за даними нашої розвідки, вони там (у районі Кінбурнської коси - ред.) накопичують сили для того, щоб більше тримати оборону", - підкреслив український військовий.

/ Инфографика: Главред

Говорячи про ситуацію біля Антонівського мосту через Дніпро, що з'єднує Херсон із лівобережжям, Волошин запевнив, що ворог відпрацьовує форсування водних перешкод малими групами піхоти, і про велике форсування водної перепони поки що не йдеться.

Він також зазначив, що ворог посилює фортифікаційні споруди, перекидає туди оборонне озброєння для того, щоб не дати Силам оборони України форсувати Дніпро, висадити десант на Тендрівській і на Кінбурнській косі.

"Особливо на Кінбурнській, і тримати під контролем саме це гирло Дніпра, Дніпровські острови, за які йдуть зараз жорстокі бої", - додав Волошин.

Раніше з'явилося пояснення активізації РФ на Півдні. Мета окупантів - поразка "зернових коридорів" і припинення операцій з імпорту та експорту товарів".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на півдні ситуація змінилася. На Придніпровському напрямку протягом останніх днів зросла інтенсивність штурмових атак.

Як повідомляв Главред, на півдні України ворог зазнав доволі важких втрат - ЗСУ знищили близько сотні осіб особового складу та 50 одиниць озброєння і військової техніки.

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Що таке Сили оборони та безпеки України? С́или безп́еки й обор́они — збірна назва для всіх військових формувань та органів, які захищають суверенітет України: Збройні сили, Національна гвардія, Державна прикордонна служба, Національна поліція тощо. Сили безпеки й оборони є складовими Сектору безпеки і оборони України, куди також входить ОПК та інше, пише Вікіпедія.

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