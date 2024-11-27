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Пропонував більше зброї Києву: ЗМІ про кандидата Трампа на посланця по Україні

Олексій Тесля
27 листопада 2024, 19:36
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План Кіта Келлога щодо припинення війни передбачає отримання Україною більшої кількості зброї США, але з умовою.
Келлог
Дональд Трамп розглядає кандидатуру Кіта Келлога / Колаж: Главред, фото: Facebook/DonaldTrump, скріншот

Ключове:

  • Новим переговірником щодо України може стати Кіт Келлог
  • Його план передбачав отримання Києвом американської зброї

Генерала у відставці Кіта Келлога, який раніше представив план припинення війни, обраний президентом США Дональд Трамп розглядає як кандидата на посаду свого спецпредставника для перемовин для досягнення миру в Україні.

Як передає Reuters, Келлог є одним із кількох потенційних кандидатів на роль спецпредставника з питань миру в Україні, а раніше він працював в адміністрації Трампа під час його першого президентського терміну (2017-2021 роки) на посадах глави апарату Ради національної безпеки.

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Зазначається, що план Келлога щодо припинення війни передбачає отримання Україною більшої кількості американської зброї тільки в разі згоди на мирні переговори з Росією. США також попередять РФ, що якщо вона відмовиться від переговорів, Вашингтон посилить підтримку Києва.

Крім того, його план також передбачає заморозку лінії зіткнення на попередніх позиціях - ідея, яку обидві сторони відхилили.

Прес-секретар перехідної адміністрації Керолайн Лівітт відмовилася прокоментувати кандидатуру Келлога, наголосивши, що про всі призначення буде оголошено тоді, коли рішення буде ухвалено.

Раніше ЗМІ назвали можливого посланника Трампа з питань України. Дональд Трамп зацікавився пропозицією, але ще не ухвалив остаточного рішення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, хто стане перемовником щодо України від США. Трамп хоче призначити свого спецпредставника з питань України, однак він особливої ролі не відіграє.

Главред раніше повідомляв, що обраний президент США Дональд Трамп заявив, що збирається "посадити Росію і Україну за стіл переговорів" одразу ж після того, як приступить до роботи в Білому домі.

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"Мирний план" Дональда Трампа

У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.

Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.

"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.

Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".

Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".

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Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Дональд Трамп війна Росії та України мирні переговори з Росією
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