Пропонував більше зброї Києву: ЗМІ про кандидата Трампа на посланця по Україні

План Кіта Келлога щодо припинення війни передбачає отримання Україною більшої кількості зброї США, але з умовою.

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Дональд Трамп розглядає кандидатуру Кіта Келлога / Колаж: Главред, фото: Facebook/DonaldTrump, скріншот

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Новим переговірником щодо України може стати Кіт Келлог

Його план передбачав отримання Києвом американської зброї

Генерала у відставці Кіта Келлога, який раніше представив план припинення війни, обраний президентом США Дональд Трамп розглядає як кандидата на посаду свого спецпредставника для перемовин для досягнення миру в Україні.

Як передає Reuters, Келлог є одним із кількох потенційних кандидатів на роль спецпредставника з питань миру в Україні, а раніше він працював в адміністрації Трампа під час його першого президентського терміну (2017-2021 роки) на посадах глави апарату Ради національної безпеки.

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Зазначається, що план Келлога щодо припинення війни передбачає отримання Україною більшої кількості американської зброї тільки в разі згоди на мирні переговори з Росією. США також попередять РФ, що якщо вона відмовиться від переговорів, Вашингтон посилить підтримку Києва.

Крім того, його план також передбачає заморозку лінії зіткнення на попередніх позиціях - ідея, яку обидві сторони відхилили.

Прес-секретар перехідної адміністрації Керолайн Лівітт відмовилася прокоментувати кандидатуру Келлога, наголосивши, що про всі призначення буде оголошено тоді, коли рішення буде ухвалено.

Раніше ЗМІ назвали можливого посланника Трампа з питань України. Дональд Трамп зацікавився пропозицією, але ще не ухвалив остаточного рішення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, хто стане перемовником щодо України від США. Трамп хоче призначити свого спецпредставника з питань України, однак він особливої ролі не відіграє.

Главред раніше повідомляв, що обраний президент США Дональд Трамп заявив, що збирається "посадити Росію і Україну за стіл переговорів" одразу ж після того, як приступить до роботи в Білому домі.

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