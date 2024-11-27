В Україні рекордно зростуть податки: в уряді зробили гучну заяву і назвали терміни

Усі заплановані на наступний рік програми, як запевнив прем'єр-міністр України, будуть фінансуватися і виконуватися в повному обсязі.

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Шмигаль прокоментував підвищення податків / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos, тг-канал Шмигаля.com

Що сказав Шмигаль:

Уряд просить Зеленського підписати важливі закони якнайскорше

Положення наберуть чинності не раніше 1 грудня 2024 року

Вже найближчими днями будуть підписані важливі закони про державний бюджет на 2025 рік та про зміни до податкового кодексу, зокрема підвищення військового збору до 5%. Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі національного телемарафону, вони набудуть чинності з 1 грудня.

"Жодних "вступів в силу заднім числом" не буде. Тобто після підписання закону парламент ухвалить правку, якою всі положення цього закону наберуть чинності не раніше 1 грудня 2024 року", - заявив Шмигаль. відео дня

Шмигаль зазначає, що уряд виступив зі зверненням до Президента України щодо якнайшвидшого підписання цих законів.

"Вони є однією з ключових вимог наших кредиторів. Вони є важливими для наповнення коштами всіх витратних статей для оборони нашої держави цього року та наступного. Після підписання цих законів ми отримаємо додатковий ресурс для закупівлі зброї та амуніції та виплату заробітних плат Сил безпеки й оборони", - зазначив очільник Кабміну.

Що сказав Шмигаль про розподіл бюджету:

На сектор безпеки та оборони - 60%, 2,2 трлн грн;

Зарплата захисників і захисниць - 50% оборонного бюджету;

На виробництво та купівлю військової техніки та зброї - 739 млрд грн;

На закупівлю дронів - майже 47 млрд грн;

На модернізацію ОПК - 55 млрд грн;

Соціальна частина бюджету - майже 421 млрд грн;

Програма субсидій - 42 млрд грн;

Допомога ветеранам - 10,5 млрд грн;

На освітню галузь - майже 200 млрд грн;

На медицину - 217 млрд грн;

"Україна фінансує свою армію самостійно, а від партнерів залучаємо кошти на цивільну частину бюджету. Розуміємо, з яких джерел будуть надходити ці кошти і як будемо покривати всі видатки. Усі заплановані на наступний рік програми будуть фінансуватися і виконуватися в повному обсязі", - підсумував Шмигаль.

Які податки запроваджує новий законопроект?

Ухвалений у другому читанні 10 жовтня законопроєкт передбачає підвищення податків, зокрема збільшення військового збору до 5% та введення нових зобов'язань для фізичних осіб-підприємців (ФОП). Також документ включає звільнення від оподаткування "Національного кешбеку", але не містить підвищення "податку на споживання".

Зміни не торкнуться військовослужбовців. Основні положення закону такі:

збільшення військового збору з 1,5% до 5%;

введення військового збору для ФОП: 1% доходу для третьої групи, 10% від мінімальної зарплати для першої, другої та четвертої груп;

підвищення податку на прибуток банків до 50%;

податок на прибуток фінансових компаній (крім страхових) – 25%;

зростання мінімального податкового зобов’язання за сільськогосподарську землю на 14%;

звільнення "Національного кешбеку" від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО);

перехід на щомісячну звітність із ПДФО;

збільшення ренти на видобуток щебеню, піску та каоліну;

підвищення мінімальних роздрібних цін на вино та виноробну продукцію (коньяки, вермути) на 50%.

Наприклад, для працівника із білою зарплатою 30 тисяч грн військовий збір збільшиться з 450 грн (1,5%) до 1500 грн (5%). ФОП третьої групи з доходом 30 тисяч грн платитиме додатково 300 грн податку, оскільки раніше військовий збір не застосовувався, а тепер це 1%. ФОПи інших груп платитимуть фіксовані 800 грн.

Фінансові новини щодо України - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Рада ухвалила Бюджет на 2025 рік. Його в цілому підтримали 257 депутатів.

Окрім цього, ЄС також затвердив бюджет на 2025 рік. Вказується, що одним з ключових пріоритетів є підтримка України.

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Хто такий Денис Шмигаль? Денис Шмигаль — український державний діяч, інженер-економіст. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія.

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