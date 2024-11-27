Імовірність переговорів із РФ: в ОП відповіли на запитання щодо 'заморозки війни'

РФ зацікавлена в тому, щоб Україна перестала існувати, каже Михайло Подоляк.

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Михайло Подоляк прокоментував імовірність переговорів із РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: відео

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РФ необхідно примусити до переговорів

Не можна стимулювати агресора за рахунок жертви

Країна-агресор РФ не хоче переговорів і не зупинятиме війну з Україною доти, доки її не примусять до об'єктивного переговорного процесу, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Тут потрібно ставити запитання, а чи точно Росія хоче заморозки конфлікту? Точно не хоче реалізувати свою ненависть, яка особливо зросла за останні три роки? Тому що Україна, по суті, принизила концепцію російської величі, яка дозволяла їм вважатися глобальним гравцем. Вони нас ненавидять набагато більше, ніж до повномасштабного вторгнення", - підкреслив він в інтерв'ю РБК-Україна.

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Представник ОП каже, що РФ - це максимально агресивна держава "уркостан" і вона зацікавлена в тому, щоб Україна перестала існувати, тому з Росією нема про що говорити, адже вона прагне знищити українців.

"Наші люди говорять про готовність зупинити війну, зрозуміла позиція. Потрібно наполегливо пояснювати справжні мотиви РФ і чому не можна з нею домовитися. Це важко, бо є втома від війни. Є дивні люди, які хочуть хайпонути, нібито все просто, подивіться, що пишуть західні медіа. Нібито знайшли швидке рішення - давайте змусимо Україну програти. Нехай вона віддасть частину територій, а далі нехай Росія визначає основи внутрішньої і зовнішньої політики України. У західних медіа говорять, що є якісь глобальні правила, міжнародне право, і водночас про те, щоб простимулювати агресора за рахунок жертви", - додав Подоляк.

Переговори щодо завершення війни - останні новини за темою

Нагадаємо, у США назвали терміни старту переговорів Трампа щодо України. Майк Волтц заявив про бажання посадити за стіл переговорів обидві сторони.

Раніше повідомлялося про генерала у відставці Кіта Келлога, який став спецпредставником Дональда Трампа для переговорів для досягнення миру в Україні. План Келлога щодо припинення війни передбачає отримання Україною більшої кількості американської зброї тільки в разі згоди на мирні переговори з Росією.

Як повідомляв Главред, Трамп готує резонансний план завершення війни в Україні, вважає британський історик і журналіст Оуен Метьюз. Ініціатива може стати ударом у спину українцям.

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Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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