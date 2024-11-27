У Криму - вибухи, у роспабліках - паніка: що відбувається на окупованому півострові

Сьогодні в Севастополі голосно. Окупаційна "влада" скаржиться на "комбіновану атаку".

https://glavred.net/ukraine/v-krymu-vzryvy-v-rospablikah-panika-chto-proishodit-na-okkupirovannom-poluostrove-10617791.html Посилання скопійоване

У Криму 27 листопада прогриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: google.com/maps, t.me/Crimeanwind

Коротко:

У Севастополі та інших міста Крим чути вибухи

Окупований півострів нібито атакують дрони і ракети

У середу, 27 листопада, в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Над Севастополем було видно дим. Гауляйтер міста Михайло Развожаєв заявив про "комбіновану атаку ЗСУ". Тим часом жителі Криму дуже стурбовані тим, що перед вибухами не звучав звук повітряної тривоги.

"У Севастополі вибух, схоже на роботу росПВО", - пише Telegram-канал Кримський вітер.

відео дня

Повідомляється, що російська ППО працює з аеродрому Бельбек і з району Інкермана.

Над Нахімовським училищем у Севастополі видно дим. Як пише Кримський вітер, "це міг бути вихід ракети".

Дим підіймається над Нахімовським училищем / Фото: t.me/Crimeanwind

Пізніше на каналі повідомили про можливий "приліт" на аеродром Бельбек.

"У Севастополі багато пусків ракет ППО і вибухів. Повідомляють про "приліт" по аеродрому "Бельбек", - зазначає Кримський вітер.

Так званий "глава" окупованої адміністрації Развожаєв стверджує, що "у Севастополі військові відбивають атаку ЗСУ, працює ППО".

"За попередньою інформацією вже збито дві повітряні цілі над акваторією в районі Північної сторони", - заявив гауляйтер у Telegram.

Пізніше він написав, що "черговими засобами ППО перехоплено та знищено ще 2 БПЛА літакового типу над акваторією Чорного моря".

Кримські Telegram-канали пишуть, що Сили оборони України завдають комбінованого удару із застосуванням групи БПЛА, ракет "Нептун" і ракет С-200. Робота російської ППО по дронах ведеться і в Євпаторії, і в Саках.

Тим часом жителі Севастополя скаржаться, що їх не попередили про небезпеку і не увімкнули сигнал повітряної тривоги.

Звільнення Криму - останні новини

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова повернути Крим під свій контроль дипломатичним шляхом. Це важливо, щоб не втрачати десятки тисяч життів українських громадян для повернення Криму військовим шляхом.

Главред раніше писав: командувач ВМС Олексій Неїжпапа наголосив, що для звільнення окупованого Криму необхідно знищити Керченський міст, адже він є важливим елементом логістики. За його словами, перемога можлива лише за умови ліквідації всієї російської військової логістики.

Експерт з питань оборони Нідерландського інституту міжнародних відносин Clingendael у Гаазі Дік Занде заявив, що Україна може спробувати знищити Кримський міст, якщо США дозволять використовувати ATACMS не лише на території Курської області.

Інші новини:

Кримський міст (Керченський міст) Транспортний перехід через Керченську протоку, що з'єднує Керченський і Таманський півострова через острів Тузла і Тузлинську косу, передає Вікіпедія. Складається з двох паралельних мостів - автодорожнього та залізничного. Загальна протяжність - 19 км. Росія почала будівництво транспортного переходу після анексії Криму. Автодорожній міст був відкритий у 2018 році, залізничний — у 2019-2020 роках.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред