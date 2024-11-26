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Удари ЗСУ вглиб Росії: в НАТО видали важливу заяву стосовно атак

Юлія Закрепа
26 листопада 2024, 11:59
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У НАТО наголосили, що Україна обороняється відповідно до статті 51 статуту ООН.
Удари ЗСУ вглиб Росії: в НАТО видали важливу заяву стосовно атак
У НАТО відреагували на удари ЗСУ по РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 18 окрема авіаційна бригада

Коротко про головне:

  • Україна може завдавати ударів вглиб Росії
  • Чи дозволять використання західної зброї

Позиція керівництва НАТО щодо обмежень на використання західної зброї для атак по території Росії залишається незмінною. В Альянсі вважають, що Україна має право на це.

Про це заявив виконувач обов’язків заступника генсека НАТО Боріс Руге під час парламентської асамблеї НАТО, пише "Голос Америки".

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"Позиція Марка Рютте щодо цього питання така сама, яку раніше озвучував Єнс Столтенберг, - заявив Руге.

Він нагадав, що Марк Рютте, вступивши на посаду, закликав союзників зняти обмеження. Також він наголосив, що Україна обороняється відповідно до статті 51 статуту ООН, а тому боротьба країни не обмежена її власною територією. Україна має право завдавати ударів всередині Росії, додав Руге.

вступление в НАТО инфографика
Що відомо про вступ країн до НАТО / Інфографіка: Главред

"Генеральний секретар, так само як і його попередник, неодноразово закликали союзників переглянути ці обмеження, зняти їх чи послабити, щоб Україна могла продовжувати залишатись у боротьбі, боротись з російською агресією", - наголосив посадовець.

Далекобійні удари по РФ - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Париж і Лондон планують передачу далекобійних ракет Києву. У ЗМІ зазначається, що Франція обговорює з Британією подальші поставки SCALP/Storm Shadow. Підкреслюється, що Лондон має більше таких ракет, ніж Париж.

Стало відомо, куди дістануть ATACMS і Storm Shadow. Експерт з авіаційних питань Анатолій Храпчинський розповів, Україна зараз може використовувати широкий потенціал озброєння у зоні біля своїх кордонів. Це дасть змогу розв'язати проблему з ударами КАБів, тому що ЗСУ можуть завдати ударів по більшій кількості аеродромів.

У Трампа зробили скандальну заяву щодо дозволу на далекобійні удари по РФ. Дозвіл на використання далекобійних ракет для ударів по території країни-агресора РФ нібито загрожує подальшою ескалацією війни, вважають у оточенні Трампа.

Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики
Що відомо про Storm Shadow / Інфографіка: Главреда

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