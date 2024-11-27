У Києві вночі збивали дрони: через атаку РФ постраждали люди

Уламки збитого дрона впали в Дніпровському районі столиці.

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У Києві працювали сили ППО / Колаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

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Вночі РФ запустила дрони в бік Києва

Працювали сили ППО

Уламки збитого безпілотника впали в Дніпровському районі

У ніч на 27 листопада в Києві працювали сили протиповітряної оборони через атаку ворожих ударних БПЛА. Унаслідок падіння уламків збитого дрона є постраждалі.

Близько другої години ночі в Повітряних силах ЗСУ повідомили про наближення дрона до столиці України. У місті оголосили повітряну тривогу, а всіх городян закликали перебувати в укриттях до відбою.

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"У результаті нічної атаки безпілотників збройних сил Росії по Києву зафіксовано падіння уламків у Дніпровському районі столиці. За попередньою інформацією, є пошкодження об'єкта нежитлової інфраструктури", - повідомили пізніше в Київській міській військовій адміністрації.

Спочатку повідомлялося про одного постраждалого, його госпіталізували до медичного закладу столиці.

Пізніше стало відомо, що постраждали двоє людей. Ще одна людина обійшлася без госпіталізації.

Повітряні атаки РФ на Київ - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 26 листопада російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками. У столицю України ворожі дрони заходили хвилями, групами різної кількості та за різними напрямками.

Повітряна тривога в місті тривала понад 5 годин. Силами та засобами Сил оборони було виявлено та знищено понад десяток російських БПЛА, які загрожували Києву.

​Дрони "Шахед" - основні характеристики / Інфографіка: Главред ​

За попередніми даними, у місті обійшлося без руйнувань і постраждалих.

У ніч на 25 листопада країна-агресор РФ також атакувала безпілотниками столицю України. У Києві працювали сили ППО.

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