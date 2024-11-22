Удар ракетою 'Кедр': у Генштабі заговорили про передачу ЗСУ комплексу THAAD – ЗМІ

Ведуться переговори з американською стороною про надання українській армії нових систем повітряної оборони.

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Україні можуть передати систему THAAD / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Defense.gov/U.S. Army Sgt. James K. McCann

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ЗСУ можуть передати систему ПРО THAAD

Може йтися про отримання комплексів Aegis

Після удару країни-агресора по Дніпру балістичною ракетою "Кедр" Україна працює над отриманням американської системи THAAD або модернізацією Patriot.

"За нашими даними, кількість цих нових експериментальних ракет дуже лімітована", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в Генеральному штабі ЗСУ.

Водночас у ЗСУ вважають, що мета РФ - залякати українців.

"За всіма характеристиками - і за висотою, і за швидкістю - вони перевершують звичайні ракети", - зазначили в Генштабі.

За словами співрозмовника, зараз тривають переговори з американською стороною про надання відповідних систем.

/ Инфографика Главред

Система ПРО THAAD

Система ПРО рухомого наземного базування для висотного заатмосферного перехоплення ракет середньої дальності або авіації противника. Конструктор і виробник - Lockheed Martin. Прийнята на озброєння в США 2008 року.

Характеристики ракети:

Стартова маса 900 кг;

Довжина 6,17 м;

Дальність до 200 км;

Висота перехоплення: 150-200 км;

Швидкість 2700-2800 м/с (максимальна - не менше 8М);

Дальність пуску балістичної ракети, що перехоплюється, до 3500 км.

Дивіться відео - система ПРО THAAD:

Зі свого боку джерело Укрінформу в ЗСУ зазначило, що може йтися про модернізацію ЗРК Patriot або ж отримання комплексів Aegis.

"В України немає засобів, здатних збивати міжконтинентальні ракети, але вони є в американців. Україна звернеться до США для передачі таких озброєнь", - повідомили агентству.

Зазначається, що американська система ПРО Aegis призначена для захисту від балістичних ракет малої та середньої дальності.

Бойова система Aegis

Американська корабельна багатофункціональна бойова система, що являє собою інтероперабельну мережу корабельних засобів висвітлення обстановки, засобів ураження, таких як зенітні керовані ракети SM-2.

Дальність виявлення висотних повітряно-космічних цілей під час пошуку у верхній півсфері простору обмежується приблизно 320 км. Окремі модифікації системи Aegis передбачають можливість збивати ракети середньої дальності до 5500 км.

Дивіться відео - бойова система Aegis:

Раніше повідомлялося про те, що країна-агресор Росія завдала удару по Дніпру 21 листопада балістичною ракетою, ймовірно, з ракетного комплексу "Кедр". Підлітний час цієї російської ракети з моменту запуску в Астраханській області до потрапляння в місті Дніпро становив 15 хвилин, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Як повідомляв Главред, 21 листопада РФ запустила міжконтитентальну балістичну ракету. Російські загарбники вранці запустили низку ракет по Україні. Було атаковано місто Дніпро - там було пошкоджено підприємства та критичну інфраструктуру.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував удар РФ міжконтинентальною балістичною ракетою. За його словами, ворог боїться настільки, що застосовує вже нові ракети. Також він зазначив, що Путін використовує Україну як полігон.

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Що відомо про ракетний комплекс "Кедр"? На початку 2021 року російські пропагандисти писали про те, що російський ВПК почав проектування "стратегічного комплексу нового покоління", який отримав позначення "Кедр". Період початку дослідно-конструкторських робіт вказувався на 2023-2024 роки. Також пропагандисти РФ повідомляли, що цей комплекс нібито створюється на заміну МБР "Ярс" та буде ракетою нового покоління, яка матиме більшу мобільність та меншу вразливість. До удару по Дніпру 21 листопада 2024 року росіяни уже двічі проводили випробувальні пуски "Кедра" – у жовтні 2023 та квітні 2024 року.

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